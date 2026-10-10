10 de octubre de 2026 Inicio
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El huracán Isaías avanza por Florida generando destrozos: más de 860.000 usuarios sin electricidad

El fenómeno tocó tierra y se convirtió en categoría 2. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó la situación como "peligrosa" y alertó a los residentes por el riesgo a inundaciones. Estados como Alabama y Georgia también se encuentran sin luz.

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Imagen satelital del huracán Isaías. 

Imagen satelital del huracán Isaías. 

El huracán Isaías tocó tierra, en Florida, Estados Unidos, se desplaza hacia el norte yse convirtió en categoría 2. Las tormentas y el viento generaron destrozos en varios estados y más de 860.000 mil usuarios se quedaron sin luz. Mientras que en el estado de Alabama, las autoridades alertaron por "las intensas lluvias y los posibles tornados secundarios en ciertas partes" de la región.

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Durante su pasó dejó rutas inundadas, techos volados y varios árboles caídos en la costa del Golfo. Según los datos más recientes de PowerOutage.com, Florida es el estado más afectado por los cortes de electricidad, con 438.911 clientes sin servicio. Le sigue Alabama, con 307.743 usuarios afectados, mientras que en Georgia se registran otros 121.191 clientes sin suministro eléctrico.

Imagen compartida por la Junta de Comisionados del Condado de Okaloosa.

Imagen compartida por la Junta de Comisionados del Condado de Okaloosa.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, habló con CNN sobre una posible muerte dentro del estado como consecuencia del huracán: “Hasta el momento, no se han confirmado fallecimientos. Sé que hay una noticia sobre una víctima mortal en el condado de Escambia. Si bien el estado aún no lo ha confirmado, es muy posible que así sea, y al parecer, la causa fue la caída de un árbol”.

Además, en conferencia de prensa, calificó el paso del huracán como una "situación sigue siendo muy peligrosa" y llamó a los residentes a actuar con precausión y permanecer dentro de sus casas."Podría haber inundaciones. Manténganse alejados de ellas", añadió.

"Representan un peligro en todas estas tormentas. Saben que la tormenta tendrá un impacto directo en la vida y la seguridad de las personas", cerró.

Alerta en Estados Unidos ante el avance del huracán Isaías: Florida declaró estado de emergencia

Estados Unidos está en alera ante el inminente arribo de Isaías, el nombre que lleva el primer huracán de la temporada del Atlántico en la costa norte del Golfo. Los expertos creen que este fenómeno desembarcará durante el viernes por la noche o mañana del sábado y podría generar inundaciones por lluvia y vientos fuertes.

Imagen compartida por The Weather Channel.

Imagen compartida por The Weather Channel.

Según informaron desde The Weather Channel "Isaias presenta vientos sostenidos de 137 km/h y su centro se encuentra en el Golfo, a poco menos de 640 kilómetros al sur-suroeste de Nueva Orleans. La tormenta se desplaza hacia el este-noreste a 16 km/h".

Mientras se fortalece podría llegar a ser catalogado como un huracán de categoría 2. Ante esta situación el estado de Florida tuvo que declarar la emergencia y la suspención de clases en 25 condados. "El huracán Isaias probablemente producirá inundaciones repentinas en porciones del sureste de EE. UU., especialmente en el sur de Alabama y el oeste del Panhandle de Florida", advirtieron desde el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

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