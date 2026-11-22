Se viene una brutal ola de calor en el AMBA: cuándo llegarán las máximas récord El termómetro superará los 30°C en Capital Federal y el conurbano durante los próximos días. Recomiendan extremar los cuidados por deshidratación en niños y adultos mayores ya que se espera una semana con calor agobiante. Cuándo llega el pico máximo. Por Agregar C5N en









El SMN anticipó una semana de calor agobiante en la ciudad.

La primavera queda atrás de golpe y el verano se adelanta con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según las últimas proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad y sus alrededores ingresan en una semana sofocante marcada por un ascenso térmico sostenido que llevará los termómetros por encima de los 30 grados, alcanzando picos de hasta 34°C y encendiendo las alertas por una temprana e intensa ola de calor.

Tras un domingo de cielo algo a parcialmente nublado con 12°C de mínima y 29°C de máxima, el arranque de la semana marcará el primer aviso del calor. El lunes los termómetros tocarán los 30°C bajo un cielo mayormente nublado y vientos del noroeste, mientras que el martes se mantendrá la nubosidad con marcas térmicas que oscilarán entre los 18 y los 29 grados.

El único respiro llegaría a mitad de semana con un breve alivio primaveral. El miércoles se perfila como la jornada más agradable, con cielo algo nublado y una temperatura que irá de los 12 a los 26 grados, seguido por un jueves también despejado con vientos del norte y registros de entre 13 y 27°C.

Pixabay Sin embargo, el escenario cambiará drásticamente hacia el cierre de la semana por la persistencia del viento norte. El viernes el calor volverá a apretar con una mínima de 17 y una máxima de 30 grados, preparando el terreno para un sábado agobiante que será el punto más crítico del fenómeno, con marcas que arrancarán en los 21°C y treparán hasta unos sofocantes 34 grados.

Ante este panorama extremo que borrará cualquier rastro de primavera en la región, las autoridades insisten en la necesidad de extremar los cuidados cotidianos. Recomiendan reforzar la hidratación constante y evitar la exposición al sol en horas pico para prevenir cuadros de deshidratación y golpes de calor, poniendo especial atención en los niños y los adultos mayores.

Alerta naranja y amarilla por tormentas y lluvias para este domingo El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una serie de alertas naranjas y amarillas para distintas regiones del país por tormentas en las mitades sur de las provincias de Formosa y Misiones, que se agrava a naranja en el norte misionero, donde se esperan tormentas aisladas fuertes y/o severas, acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm que pueden ser superados de manera puntual. Además, hay alerta amarilla por lluvias para la costa y el sur de Santa Cruz y la Isla Grande de Tierra del Fuego, con precipitaciones de variada intensidad y caída acumulada entre 10 y 20 mm. A esto se suma aviso por vientos del oeste o sudoeste con velocidades entre 40 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.