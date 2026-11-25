Mientras el dólar y el riesgo país suben, las bolsas mundiales se desploman Los principales mercados del valores del mundo abren a la baja este miércoles, arrastradas por las noticias sobre nuevas amenazas arancelarias de Estados Unidos y por el agotamiento del repunte impulsado por el sector tecnológico. Por Agregar C5N en









Una semana marcada por la suba del dólar y del riesgo país. C5N

Mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó este martes que Argentina entró en recesión técnica, el panorama mundial no es mucho mejor: las bolsas mundiales se desploman este miércoles, arrastradas por las noticias sobre nuevas amenazas arancelarias de Estados Unidos y por el agotamiento del repunte impulsado por el sector tecnológico. Mientras tanto, el riesgo país arrancó la jornada al alza y se mantiene por encima de los 1.100 puntos básicos.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, el S&P 500, cae 1,8% en el premarket, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 2,7%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1,2% a la baja.

En ese marco, el riesgo país trepa 3,4% en la apertura de la jornada y se ubica 1.131 puntos básicos, luego de las palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, quien minimizó este miércoles la recesión técnica y descartó que la suba del dólar se traslade a precios.

"La definición de recesión técnica es una mera definición casi diría arbitraria pero que no tiene que ver con la profundidad del tema", afirmó Caputo en una entrevista con A24, donde puso como referencia la metodología utilizada en Estados Unidos por el Comité de Fechado del Ciclo Económico del National Bureau of Economic Research (NBER) para su medición. “Tiene en cuenta tres cosas: la profundidad de la caída, la duración de la caída y la diversidad de sectores que abarca. Y eso es algo mucho más razonable”, explicó.

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