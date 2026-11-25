Una argentina de 36 años murió ahogada en una playa nudista cerca de Punta del Este La víctima, oriunda de Entre Ríos, había arribado a Uruguay pocas horas antes junto a su acompañante, quien logró salir del agua. Los rescatistas y el equipo médico intentaron reanimarla, pero confirmaron el fallecimiento. Por Agregar C5N en









La playa nudista Chihuahua, en cercanías a Punta del Este, Uruguay. El Doce

Una mujer argentina de 36 años murió ahogada este miércoles luego de tener dificultades mientras nadaba en el mar junto a su pareja en Playa Chihuahua, un balneario naturista del departamento de Maldonado, Uruguay, ubicado cerca de Punta del Este, donde ambos habían ingresado al agua durante la tarde.

El episodio se produjo alrededor de las 13:30 y motivó un llamado al servicio de emergencias 911, que alertó sobre dos personas en peligro. A partir de esa comunicación, la Prefectura Nacional Naval organizó un procedimiento con personal en tierra y apoyo de una embarcación en la zona oeste del departamento de Maldonado.

Las autoridades desplegaron un operativo de emergencia para asistir a la víctima y esclarecer las circunstancias del hecho. El Doce Los bañistas lograron sacar a ambos turistas del mar y comenzaron a asistir a la mujer, que permanecía inconsciente sobre la arena, por lo que los primeros auxilios ya estaban en marcha cuando los efectivos de Prefectura llegaron para sumarse al operativo de emergencia en la playa uruguaya.

Los integrantes de Prefectura se sumaron a la asistencia y continuaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que llegó una unidad de emergencia móvil. Sin embargo, el equipo médico no consiguió revertir el cuadro y confirmó el fallecimiento a las 14:35, pese al trabajo sostenido de los rescatistas.

Qué se sabe de la mujer que murió ahogada en una playa nudista de Uruguay La víctima era oriunda de Entre Ríos y había llegado a la zona de Punta del Este pocas horas antes, de acuerdo con la información difundida tras el hecho, mientras que su pareja, un hombre de 36 años y también argentino, logró salir del agua con vida durante el episodio.

La tragedia ocurrió en una playa nudista de Punta del Este, Uruguay, hasta donde había llegado la turista argentina. Web El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de turno local, a cargo de Sebastián Robles, que dispuso avanzar con la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. Entre las medidas previstas se encuentran la toma de declaraciones a testigos y la intervención de un médico forense.