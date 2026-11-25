El músico británico falleció a los 65 años, después de varios años de luchar contra una persistente enfermedad. Había revelado su diagnóstico en 2022, cuando no pudo asistir a la ceremonia de ingreso de Duran Duran al Salón de la Fama del Rock & Roll.

Andy Taylo r, guitarrista y uno de los miembros fundadores de Duran Duran , murió este miércoles 25 de noviembre a los 65 años, como consecuencia de un cáncer de próstata contra el que luchaba desde hacía varios años. La noticia fue confirmada por su familia y sus compañeros de banda a través de un comunicado conjunto, en el que informaron que el músico falleció el lunes 23 de noviembre en su casa, rodeado de sus seres queridos.

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Taylor había hecho público su diagnóstico en noviembre de 2022, cuando explicó que padecía un cáncer de próstata metastásico en estadio 4. La enfermedad le había impedido viajar a Los Ángeles para participar de la ceremonia en la que Duran Duran ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll.

Aunque el músico había convivido durante años con la enfermedad, su situación de salud había atravesado distintas etapas. En aquella oportunidad explicó que había recibido el diagnóstico en 2018 y que, pese a los tratamientos, se trataba de un cuadro sin posibilidades de curación. También había señalado que su estado físico había empeorado en las semanas previas a la ceremonia.

En la carta que Simon Le Bon leyó durante el homenaje, Taylor describió la enfermedad como una experiencia particularmente difícil, tanto en el plano físico como en el emocional. Sin embargo, también manifestó su agradecimiento por haber podido compartir tantos años de música con sus compañeros y expresó su orgullo por el reconocimiento que recibía la banda.

El cáncer de próstata es una enfermedad que se origina cuando las células de la glándula prostática comienzan a multiplicarse de manera descontrolada. Se trata de uno de los tumores más frecuentes entre los hombres, especialmente a partir de los 50 años.

En sus primeras etapas puede desarrollarse sin provocar síntomas evidentes. Cuando aparecen manifestaciones clínicas, algunas de las más habituales son las dificultades para orinar, el aumento de la frecuencia urinaria, la presencia de sangre en la orina o el semen y las molestias en la región pélvica. Sin embargo, estos síntomas no son exclusivos de esta enfermedad.

En el caso de Taylor, el diagnóstico correspondía a un estadio avanzado. Se habla de cáncer metastásico cuando las células tumorales se extienden desde el órgano donde se originó la enfermedad hacia otras partes del cuerpo, a través de los sistemas sanguíneo o linfático. En el cáncer de próstata, los huesos y los ganglios linfáticos son algunos de los sitios más frecuentes de diseminación.

El estadio 4 indica que la enfermedad se encuentra en una fase avanzada y que se ha extendido fuera de la próstata. Si bien existen tratamientos destinados a controlar su evolución, aliviar los síntomas y prolongar la supervivencia, no siempre es posible alcanzar una curación.

El anuncio de su enfermedad y sus últimos años

La revelación de Taylor en 2022 sorprendió a los seguidores de Duran Duran, ya que hasta entonces había mantenido su situación médica en un ámbito privado. Su ausencia en la ceremonia del Rock & Roll Hall of Fame fue la ocasión en la que decidió contar públicamente lo que estaba atravesando.

En los años posteriores, el guitarrista continuó vinculado a la música y mantuvo el contacto con sus antiguos compañeros. En 2023 publicó Man's a Wolf to Man, su primer álbum de estudio en más de tres décadas, con el que volvió a mostrar su identidad musical, marcada por el rock y el blues.

Tras conocerse su fallecimiento, Duran Duran recordó su aporte fundamental a la identidad sonora del grupo y destacó la valentía con la que enfrentó la enfermedad. Su esposa, Tracey, también expresó su agradecimiento por el acompañamiento recibido durante los últimos años y lo recordó como un marido, padre y abuelo dedicado a su familia.

La banda y sus allegados solicitaron respeto por la intimidad de sus seres queridos en este momento de duelo y pidieron que quienes deseen homenajearlo realicen donaciones a Prostate Cancer UK, una organización británica dedicada a la investigación y la prevención del cáncer de próstata.