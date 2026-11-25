El coreógrafo se cansó de las críticas que recibió sobre su aspecto físico y compartió una profunda reflexión sobre la crueldad y los prejuicios.

Flavio Mendoza se cansó de las críticas sobre su aspecto físico y decidió romper el silencio a través de sus redes sociales. El coreógrafo publicó un contundente descargo en el que hizo referencia a las cicatrices de su rostro y apuntó a quienes se dedican a señalar las imperfecciones ajenas.

La dura confesión de Flavio Mendoza sobre su infancia: "Fue un trauma muy grande que creo que sigo teniendo"

“ Qué triste que algunas personas dediquen parte de su vida a señalar los defectos físicos de los demás ”, comenzó escribiendo el bailarín a través de su cuenta de X.

Lejos de mostrarse avergonzado por las marcas de su rostro, el productor teatral se sinceró sobre la manera en la que convive con ellas. “ Tengo cicatrices, imperfecciones y una historia de vida que llevo con muchísimo orgullo. Soy feliz, agradecido con la vida y con quien soy. No pretendo ser perfecto ni necesito ser del agrado de todos” , aseguró.

En ese sentido, Mendoza aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre los estándares de belleza y la importancia de mirar más allá de las apariencias. “La belleza nunca estuvo solamente en un rostro, sino en lo que somos capaces de dar, de crear, de amar y de hacer sentir a los demás”, expresó.

Finalmente, el coreógrafo cerró su descargo con una tajante frase dirigida a quienes cuestionan su imagen: “Mis cicatrices no me avergüenzan. La maldad, en cambio, es algo que jamás quisiera llevar en mi alma”.

Captura: web

La dura confesión de Flavio Mendoza sobre su infancia: "Fue un trauma muy grande que creo que sigo teniendo"

Flavio Mendoza volvió a la televisión y se mostró distendido a tal punto de hacer una dura confesión sobre su infancia y si bien pudo tratarlo durante años, recién hace poco pudo “liberarse” tras confesárselo a sus hermanas. Fue abusado por una persona del entorno familiar cuando apenas tenía 8 años.

De invitado a una nueva edición de PH: Podemos Hablar (Telefe), el ciclo televisivo conducido por Andy Kusnetzoff, el coreógrafo se animó a responder las preguntas del emotivo Frente a Frente con la periodista Sandra Borghi y expuso una de sus experiencias más tristes y traumáticas durante su niñez.

“Si pudieras modificar el pasado, tal vez, vos podrías haber elegido libremente, lo que te hubiera antojado en la vida, ¿hubo algo que te marcó?”, fue la consulta que disparó la sinceridad de Mendoza que entristeció a todos los presentes: “Ya trabajé mucho en que fui abusado a los ocho años y creo que lo pude resolver después de mucho tiempo, después de que esa persona falleció y lo pude hablar con mis hermanas”.

Sandra y Flavio, cara a cara “¿Hubo alguna experiencia que te marcó para siempre?“ Mirá ahora #PodemosHablar con @andykusnetzoff por Telefe https://t.co/pTxeFgltVR — telefe (@telefe) November 22, 2026

Al mismo tiempo confesó que hoy, analizó lo que pudo haber cambiado de lo que pasó durante ese momento: “Lo que sí hubiese hecho, y que en ese momento no pude hacerlo, es animarme a blanquear quién fue. Estaba en el entorno y me quedó la culpa”, reveló.

Desde el punto de vista psicológico, Mendoza reconoció que “siempre la víctima trata de no hacer nada porque siente que la culpa es suya”, también explicó que logró sanar parte de esa herida fue no solo cuando la persona falleció, sino que pudo cerrar ese episodio “hace poco en un viaje con mis hermanas”.

“Conté todo y ahí me liberé. También me agarró en un momento de mi vida en el que me dio pánico pensar que a mi hijo Dionisio le puede pasar”, aclaró y reconoció que fue amenazado, motivo por el cual no lo pudo decir cuando era un niño: “Mi abusador siempre me decía que no dijera nada. Me decía que mis papás me podían pegar si hablaba. Fue un trauma muy grande que creo que sigo teniendo hasta hoy, pero al menos pude liberarme al contárselo a mis hermanas”.