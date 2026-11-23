Lunes feriado bajo alerta: cambia el tiempo y hay alertas por tormentas severas, granizo y vientos de más de 90 km/h El Servicio Meteorológico Nacional lanzó aviso amarillo en seis provincias para el cierre del fin de semana largo, en una jornada donde el termómetro cruza el hito de los 30° en varias zonas del país. Por Agregar C5N en









Córdoba, una de las capitales bajo alerta meteorológica este lunes. SMN

El país se toma un descanso este lunes por el feriado del Día de la Soberanía Nacional, originalmente el viernes 20, pero trasladado por ley. Sin embargo, una zona del territorio deberá mantener los ojos abiertos por la alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mientras que otra, más al sur, sufrirá de fuertes vientos que pueden alterar la normalidad de las actividades del día festivo.

El organismo lanzó aviso amarillo por tormentas para el sur de La Rioja, centro de Córdoba, noreste de Mendoza y la totalidad del territorio de San Luis. La zona será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Por otro lado, hay alerta amarilla por vientos en el sur de Chubut y centro y norte de Santa Cruz, área que será afectada por vientos del oeste o sudoeste con velocidades entre 40 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Seis provincias bajo alerta meteorológica este lunes feriado. SMN Sin alertas: el pronóstico para este lunes feriado en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El SMN anticipa una jornada de lunes feriado cálida y nubosa en el AMBA, con una temperatura que oscilará entre 17° y 31°, cielo cubierto y vientos leves del oeste.

La semana corta continuará con cielos cubiertos hasta que, durante la noche del martes, vientos del sur se llevarán las nubes y el área metropolitana gozará de días más soleados, siempre con la máxima coqueteando con los 30°.

La semana corta comienza con calor en el AMBA. SMN