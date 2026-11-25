Las tormentas disminuyen en gran parte del territorio, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas activas en el norte de Argentina. En paralelo, las altas temperaturas comenzarán de cara a la mitad de la semana.

El sábado será el día más caluroso de la semana.

Las tormentas comienzan a retirarse lentamente de Argentina, mientras que las altas temperaturas trepan lentamente el termómetro de cara al fin de semana. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera que las máximas ronden los 31 grados.

Cambios drásticos en el clima por El Niño: hay alerta amarilla por tormentas, mientras llega el calor extremo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa una alerta por tormentas para las provincias de Misiones, Formosa, San Luis, Mendoza, San Juan, Catamarca y La Rioja por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas.

Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Mientras que la costa atlántica de Buenos Aires está bajo alerta por vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 45 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Al igual que Santa Cruz y Tierra del Fuego por vientos del oeste con velocidades entre 40 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

SMN

¿Qué día llega el calor extremo a Buenos Aires?

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá una semana marcada por el aumento de las temperaturas, con jornadas cada vez más calurosas a medida que se acerque el fin de semana. Según el pronóstico extendido, las máximas comenzarán en torno a los 29 grados y llegarán hasta los 34 el domingo.

Captura de pronóstico extendido para CABA.

Este miércoles 25 se espera una jornada soleada, con una temperatura máxima de 29 y una mínima de 17 grados. Para el jueves 26, las marcas térmicas descenderán levemente, con 27 de máxima y 15 grados de mínima. Durante el día se prevén momentos de nubosidad y no se esperan precipitaciones.

El calor volverá a intensificarse el viernes 27, cuando la temperatura máxima alcanzará los 31 grados, mientras que la mínima será de 19 . El cielo estará parcialmente nublado durante la jornada.

El fin de semana llegarán las temperaturas más altas

El sábado 28 será uno de los días más calurosos de la semana en CABA. El pronóstico anticipa una máxima de 33° y una mínima de 21°, con cielo parcialmente nublado y momentos de sol.

Sin embargo, el domingo 29 se perfila como la jornada más calurosa del período. La temperatura máxima llegará a los 34°, mientras que la mínima se ubicará en 22°. Se espera cielo parcialmente nublado durante el día.