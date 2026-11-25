Lanzaron "El Diego", el videojuego retro creado por un rosarino para homenajear a Diego Maradona A seis años de la partida del astro argentino, el desarrollador Manuel Leiva lanzó una propuesta interactiva inspirada en los clásicos arcade que recorre la vida del Diez de Fiorito a la eternidad. Por Agregar C5N en









De Fiorito a la eternidad: un rosarino lanzó un videojuego para homenajear a Diego.

En un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Diego Armando Maradona, la figura del ídolo popular volvió a ser homenajeada desde una perspectiva tecnológica y comunitaria. El rosarino Manuel Leiva, desarrollador y cooperativista tecnológico, lanzó oficialmente El Diego. De Fiorito a la eternidad, un videojuego pensado como un tributo sincero y colectivo para evocar la vida y las hazañas del mejor futbolista de todos los tiempos. La propuesta quedó habilitada desde el primer minuto del 25 de noviembre, en coincidencia con el sexto año de su fallecimiento.

Con una cuidada estética retro de estilo arcade, la mecánica del juego destaca por su simpleza y accesibilidad, ya que fue diseñada con la lógica del clásico dinosaurio del navegador de Google. El usuario sólo necesita hacer clic para saltar y esquivar barridas o cabezazos en el aire mientras la figura de Maradona avanza de manera continua. A lo largo de la carrera, los jugadores pueden juntar monedas para desbloquear camisetas y excentricidades, sumar corazones para obtener vidas extra y conseguir la Copa del Mundo para alcanzar la inmortalidad en el juego.

La trama del videojuego organiza el mito en etapas representativas que atraviesan los momentos más significativos de la biografía del capitán argentino. El recorrido se inicia en los potreros de Villa Fiorito y avanza por sus pasos en Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Nápoli, Sevilla y Newell's Old Boys, además de su etapa en Cuba, su entrenamiento en La Pampa y su rol como director técnico. Asimismo, la experiencia incluye minijuegos especiales dedicados a hitos icónicos como "La Mano de Dios", el "Gol del Siglo", la famosa frase contra Toresani o su encuentro con Charly García.

Una de las características principales de este desarrollo es su espíritu completamente gratuito, libre de publicidades y sin fines de lucro. Para disfrutar de la experiencia no es necesario contar con consolas de última generación; se puede acceder directamente de forma online a través del sitio web eldiego.ar tanto en computadora como en celular, o descargando la aplicación oficial para dispositivos Android desde la tienda Google Play. Además, se trata de un proyecto abierto que prevé seguir sumando historias, anécdotas y recuerdos compartidos por la propia comunidad maradoniana.

Impulsado desde el ámbito de las cooperativas tecnológicas como Facttic y Redjar, Leiva remarcó que el propósito central de la iniciativa es demostrar que la tecnología puede utilizarse para generar felicidad y devolver una parte de la alegría que brindó Maradona. Bajo la premisa de reconstruir la memoria popular a través del entretenimiento, el creador buscó reflejar esa máxima donde lo importante no es lo que el 10 hizo con su vida, sino lo que logró provocar en la de cada uno de sus fanáticos.