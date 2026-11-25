"Terminamos mal", un ex Gran Hermano reveló que tuvo un romance de un año con Marta Fort El hermanito confesó que los dos se tienen bloqueados en WhatsApp, pero que no tendrían problema al cruzarse en un evento. El joven explicó la ruptura con "cosas personales". "No éramos compatibles", resumió, esquivo. Agregar C5N en









Marta Fort, hija de Ricardo Fort.

Alan Simone reveló que tuvo un romance de aproximadamente un año con Marta Fort, aunque se mostró esquivo al momento de brindar detalles precisos. "Pasa que nosotros terminamos un poco mal, entonces no quiero hablar", se justificó el participante de Gran Hermano 2023.

"Nunca tuvimos un problema por un tercero", aclaró el joven al ser consultado en Date Cuenta por DGO Stream sobre posibles celos que hayan llevado la relación a su final y sumó el motivo de la ruptura: "Cosas personales de nosotros que no... No éramos compatibles".

Alan Simone en Gran Hermano. Simone consideró que podrían cruzarse en un evento y saludarse sin problema porque cree que "está todo bien", pero precisó que se tienen bloqueados en WhatsApp. Cuando le preguntaron si tenían "buen sexo", el hermanito decidió no responder y generó más especulaciones en la mesa.

Luana Fernández le preguntó si tenían una dinámica de relación abierta y el mediático deslizó: "Lo habíamos hablado, pero no llegamos nunca a un acuerdo". Cuando se sugirió que quizás él era el más tranquilo de los dos y Marta tenía su propia agenda, Simone descartó esa lectura: "No sé si de joda, en la de ella también".

La hija de Ricardo Fort se encuentra atravesando una ruptura mediática con Juan Manuel Ramírez, quien recurrió a los medios para contar cómo era la joven de 22 años en una relación luego de que la influencer publicara un comunicado anunciando su separación. La pareja se había conocido durante el Mundial de Norteamérica 2026.

El nombre del uruguayo cobró notoriedad pública tras quedar seleccionado en una singular propuesta impulsada por la propia mediática en la señal Blender. Aquella iniciativa estilo casting para buscar pareja no tardó en volverse viral en las plataformas sociales, lugar donde se postularon múltiples candidatos hasta que él logró captar la atención de la joven. La presentación de Alan Simone para Gran Hermano 2023