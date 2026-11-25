Este miércoles 25 de noviembre de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados:
Aunque los principales premios no tuvieron ganadores, la modalidad "Sale o Sale" repartió alegría a 2 jugadores, que acertaron los cinco números y embolsaron más de $20 millones, cada uno.
Este miércoles 25 de noviembre de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados:
NÚMERO PLUS 0
Números ganadores: 06 - 07 - 13 - 21 - 28 - 30
6 aciertos: vacante. Premio: $4.828.656.489
5 aciertos: 20 ganadores. Premio: $801.831
4 aciertos: 689 ganadores. Premio: $4.655
Números ganadores: 02 - 03 - 04 - 11 - 12 - 20
6 aciertos: vacante. Premio: $2.696.557.115
5 aciertos: 10 ganadores. Premio: $1.603.663
4 aciertos: 701 ganadores. Premio: $4.575
Números ganadores: 00 - 04 - 07 - 11 - 33 - 43
6 aciertos: vacante. Premio: $100.000.000
Números ganadores: 00 - 09 - 14 - 28 - 29 - 44
5 aciertos: 2 ganadores. Premio: $20.653.240
NÚMERO PLUS VACANTE
Sábado 28 de noviembre a las 22. POZO ESTIMADO: $23.156.000.000
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $3.000. Tiene pozo acumulado.