Inundaciones en Nepal: a nueve días del desastre rescataron a dos sobrevivientes

Según las autoridades, al menos 900 personas quedaron atrapadas en los túneles de la central hidroeléctrica en el río Trishuli. Al menos 5.600 permanecen desaparecidas y confirmaron 1.300 muertes.

Tras nueve días del desastre de las inundaciones que afectaron la zona fronteriza de Nepal y China , los resacatistas encontraron con vida a dos personas atrapadas en los túneles de la planta hidroeléctrica . En redes sociales, se viralizaron varios videos del momento donde los bomberos lograban sacarlos por un hueco en el barro.

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Después de que una avalancha de hielo, agua y barro arrasara con todo a su paso, los equipos de asistencia rescataron a dos obreros que quedaron atrapados en un túnel conectado a una central hidroeléctrica en el río Trishuli .

Tras el rescate fueron trasladados al hospital militar en la capital, Katmandú, las autoridades nepalies compartieron un video donde uno de ellos habló "estaba en la sala de control, así que mi responsabilidad era salvar la vida de todos. Cuando ocurrió un accidente tan grave, no era correcto que yo huyera".

Además relató que durante esos días que estuvo atrapado, hablaba con otros compañeros que se encontraban en la misma situación en partes más profundas del túnel y que pasó el tiempo rezando mantras.

La magnitud del desastre provocó el colapso absoluto de las morgues locales, situación que obligó a las autoridades a enterrar cientos de cadáveres no identificados luego de tomar muestras para pruebas de ADN .

En paralelo, familias de las víctimas llevan adelante ritos funerarios simbólicos para despedir a sus allegados ante la imposibilidad de hallar los cuerpos.

Alerta en El Chaltén: exigen un plan de evacuación por el riesgo de un aluvión como el de Nepal

La catástrofe provocada por el desborde de un lago glaciar en la frontera de Nepal y China, que dejó hasta el momento 1.114 muertos, alertó a los habitantes de El Chaltén, en la Patagonia argentina. Los concejales de la villa del Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, aprobaron una resolución municipal para redactar de forma urgente un plan integral de contingencia y la delimitación de las vías de evacuación ante el riesgo de un desenlace similar.

Los legisladores municipales remarcaron que las condiciones del lugar podrían terminar en un GLOF (Glacial Lake Outburst Flood), una inundación repentina y violenta que ocurre cuando se rompe la barrera natural que contiene un lago glaciar, tal como la avalancha entre Nepal y el Tíbet.

Redes sociales

Según los expertos, la alarma se concentra en la ladera del cerro Solo, a partir de una grieta que aceleró de forma crítica su desplazamiento en el último año, igual a lo sucedido en los últimos siete, pero de forma acelerada.

Si se produce el desmoronamiento sobre la Laguna Torre, se desataría un violento aluvión de agua, sedimentos y hielo que descendería por el valle del río Fitz Roy. "Hay parte de una ladera que se está moviendo lentamente, que proviene del glaciar que está en las cabeceras, y esa ladera desemboca directamente en un lago. Y si eso se cae abruptamente, ese lago puede desbordarse", explicó el geólogo Diego Winocur, quien integra el equipo que monitorea la situación hace años.

Las simulaciones estiman que el agua tardaría entre 45 minutos y una hora en arrasar con el pueblo santacruceño. Además, el derretimiento de los hielos formó un segundo cuerpo de agua en la cuenca, por lo que se multiplicaría el volumen acumulado que arrojaron las primeras estimaciones en 2018.