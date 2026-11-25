Con gol de Leandro Paredes de penal, el Xeneize se impone por la mínima ante la Lepra mendocina en la Bombonera y, por ahora, se clasifica a los cuartos de final del Torneo Clausura, donde espera Gimnasia y Esgrima La Plata.

Boca Juniors vence 1 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza en la Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, con un gol de penal de Leandro Paredes. El Xeneize, que viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en Barranquilla, busca avanzar a los cuartos de final del certamen local.

Independiente Rivadavia avisó apenas comenzó el partido. A los 3', Luis Sequeira probó desde afuera del área y Álvaro Montero dio un rebote corto, que Álex Arce no pudo aprovechar por una nueva respuesta del arquero. Dos minutos después, Matías Fernández remató desde la izquierda y la pelota pasó cerca del travesaño.

Boca encontró una oportunidad decisiva a los 14', cuando Sebastián Villa encaró por la derecha y envió un centro que pegó en el brazo extendido de Ezequiel Bonifacio. Tras la intervención del VAR, con José Carreras a cargo, Luis Lobo Medina revisó la acción y sancionó penal para el local.

Leandro Paredes se hizo cargo de la ejecución y no falló: a los 17', sacó un remate potente, alto y esquinado, imposible para Emanuel Gómez Riga, y puso el 1 a 0 para Boca. El mediocampista abrió el marcador e ilusionó a los hinchas del Xeneize con los cuartos de final.

El partido se empezó a acomodar a favor del local en el tramo final de la primera parte. Boca hilvanó una buena jugada a los 33' cuando Leandro Paredes habilitó a Merentiel, que tocó atrás para Belmonte, quien remató de frente, pero Emanuel Gómez Riga desvió al córner.

Milton Delgado vio la amarilla a los 35' por una infracción fuerte y, poco después, debió abandonar el campo por una molestia física. El mediocampista no pudo continuar y Williams Alarcón ingresó en su lugar, en el primer cambio de Boca en el encuentro.

Boca cerró el primer tiempo con la ventaja y mayor control de la pelota. Después de un comienzo en el que Independiente Rivadavia generó peligro, el equipo de Arruabarrena se acomodó, encontró el gol desde los doce pasos y sostuvo el desarrollo lejos del arco de Álvaro Montero.

Cómo llegaron Boca e Independiente Rivadavia a este partido

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegó después de consagrarse en la Copa Sudamericana, tras imponerse 2 a 0 ante Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla, con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, y ponerle fin a una sequía internacional de 18 años para el club.

Además de la consagración continental, Boca se quedó con la Tabla Anual luego de vencer 1 a 0 a Defensa y Justicia en la última fecha, resultado que le permitió finalizar primero con 63 puntos. Ahora también tiene por delante la final de la Copa Argentina frente a Platense, programada para el 2 de diciembre.

Independiente Rivadavia, por su parte, terminó séptimo en la Zona B con 23 puntos y se metió en los playoffs, por lo que ahora intentará dar el golpe en La Bombonera y alcanzar los cuartos de final, instancia en la que el vencedor se medirá con Gimnasia y Esgrima La Plata.

Boca y Platense ya tienen fecha para la final de la Copa Argentina

Boca ya tiene asegurado su lugar en la final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Platense el miércoles 2 de diciembre. El equipo de Arruabarrena irá por un nuevo título en una temporada en la que también se consagró en la Sudamericana y obtuvo la Tabla Anual.

Boca irá por otro título en la final de la Copa Argentina frente a Platense el próximo 2 de diciembre. Web

En su camino hacia la definición, el Xeneize eliminó a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Sarmiento de Junín, Vélez Sarsfield, Racing Club y Banfield, mientras que Platense dejó en el camino a Argentino de Monte Maíz, San Martín de San Juan, Instituto, Estudiantes de La Plata y Atlético Tucumán en esta edición del certamen.