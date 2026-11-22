Más de 1.200 preguntas: Diego Santilli debutará en el Senado para defender una gestión libertaria en estado de crisis El jefe de Gabinete expondrá este miércoles a las 15 en una sesión informativa especial del Congreso para cumplir con el artículo 101 de la Constitución Nacional. A diferencia de la última exposición de Manuel Adorni en abril, ni el presidente Javier Milei ni el resto del Gabinete asistirán al recinto para respaldar al funcionario. Por Agregar C5N en









Diego Santilli deberá responder 1.287 preguntas de los senadores.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, brindará este miércoles a las 15 su primer informe de gestión ante la Cámara de Senadores, en el marco de una sesión informativa especial para responder más de 1.200 preguntas de los distintos bloques y defender la administración actual de Javier Milei.

El funcionario coordina los preparativos junto a los vicejefes del Interior, Gustavo Coria, y de Gabinete, Ignacio Devitt, quienes lo escoltarán en el recinto. La presentación cumple con el artículo 101 de la Constitución Nacional, una obligación mensual que permaneció sin ejecutar desde que el exdiputado del PRO asumió el cargo el 30 de junio tras la abrupta salida de Manuel Adorni.

La Jefatura de Gabinete contabilizó un total definitivo de 1.287 preguntas de los senadores, luego de unificar las 1.659 consultas iniciales. El área económica concentra el 46% de los requerimientos, seguida por el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello con el 18%, la cartera de Salud con el 11,5% y el bloque de Jefatura de Gabinete e Interior con el 7,6%.

El oficialismo ordena su agenda semanal en Casa Rosada y prepara la reforma electoral La comparecencia del ministro coordinador responde a un proyecto de resolución del bloque justicialista, que conduce el senador José Mayans, tras su prolongada ausencia parlamentaria. A diferencia de la última exposición de Adorni en abril, ni el presidente Milei ni el resto del Gabinete asistirán al recinto para respaldar al funcionario.

Un día después de este informe, el Senado debatirá la reforma electoral, uno de los proyectos clave del Poder Ejecutivo donde Santilli cumple un papel central. Con la confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete lidera las conversaciones con los gobernadores aliados para avanzar en la agenda legislativa y delinear el escenario hacia las elecciones presidenciales de 2027.