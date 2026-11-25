Marcelo Iripino reveló el contenido del mensaje de voz que recibió por equivocación y contó cómo reaccionó la diva cuando se enteró de su error.

Marcelo Iripino, el icónico coreógrafo de Susana Giménez, contó una desopilante anécdota que protagonizó junto a la conductora. Resulta que la diva le envió un audio por equivocación y su reacción al enterarse desató las risas de todos.

Escandalosa separación entre una famosa y un futbolista: "La relación se convirtió en una tortura para los dos"

El bailarín estuvo como invitado en Pasó en América, el ciclo de espectáculos que conducen Sabrina Rojas y Tartu, donde habló de todo y recordó algunas de las divertidas historias que guarda de sus años de amistad con la rubia. "Callate que la otra vez, escuchen esto, me llega un mensaje de Susana equivocado", lanzó Iripino en el estudio antes de compartir un fragmento del mensaje de voz.

En la grabación se escuchaba a la conductora opinar sin filtro sobre una situación que le había generado malestar. "Bueno, lo que pasa que, viste que no da, no da y es un horror. Y es un horror, pero bueno, no importa. Después hablamos. Te quiero, chau", decía Susana.

Al escuchar el audio, el coreógrafo no tardó en darse cuenta de que el mensaje no estaba destinado a él y decidió consultarle: "Susana, me mandaste un mensaje equivocado, ¿no?".

Sin embargo, lejos de preocuparse por haber confundido al destinatario, a la diva solo le interesaba saber un detalle: "¿Y dije algo malo?", le preguntó. "No", respondió el bailarín. Con esa respuesta le alcanzó a Susana para dar por terminado el asunto y, fiel a su estilo, remató: "Ah, entonces no me importa, chau".

Marcelo Iripino trabajó durante 20 años junto a Susana Giménez.

Se supo la verdad sobre la escandalosa separación de la nieta de Susana Giménez

La separación entre Nicolás Figal y Lucía Celasco fue uno de los escándalos de la jornada del martes y ahora se dio a conocer el motivo. Sucede que Pepe Ochoa explicó que "la relación se convirtió en una tortura para las dos" y dio más detalles sobre la pelea.

El panelista explicó que Celasco habría tomado la decisión porque "él salía mucho de joda, ella no se sentía muy acompañada, empezaron a pelear mucho y las cosas se fueron al tacho”. El vínculo había empezado a mediados de 2025, pero rápidamente terminó.

La imagen los mostró tomando un café en un bar porteño, en un plan relajado y cotidiano. C5N

Sin embargo, desde el entorno de Lucía aseguran que ella quería participar de sus actividades, pero él buscaba otra vida.

La realidad de la ruptura tuvo que ver con que, ante todas las peleas, él no estaba dispuesto a cambiar su forma de vida por ella. "Él no le daba seguridad, las cosas se pusieron un poco tensas, ella reclamaba mucho y él se hinchó", contó Ochoa.