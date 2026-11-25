Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Independiente Rivadavia El Xeneize venció a la Lepra mendocina por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2026 y se metió entre los ocho mejores de la competencia. Ahora, el equipo de Arruabarrena piensa en su próximo compromiso. Por Agregar C5N en









La formación titular de Boca ante Independiente Rivadavia de Mendoza, en la Bombonera. X: @LigaAFA

Boca venció 2 a 0 a Independiente Rivadavia en la Bombonera, por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2026, y se metió entre los ocho mejores del certamen. Tras la obtención de la Copa Sudamericana, el equipo de Rodolfo Arruabarrena consiguió una victoria clave ante su público y ahora ya pone la mirada en su próximo compromiso.

El próximo compromiso de Boca será el domingo 29 de noviembre frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, por los cuartos de final del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en La Bombonera, donde el equipo de Arruabarrena buscará un lugar entre los cuatro mejores del campeonato.

De penal, Leandro Paredes marcó el 1 a 0 en el triunfo de Boca ante Independiente Rivadavia. Web Boca viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2026, luego de vencer 2-0 a Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla, Colombia. Con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, el equipo de Arruabarrena consiguió un título internacional después de 18 años y sumó una nueva estrella a su historia.

Además, el Xeneize se aseguró el primer puesto de la Tabla Anual, luego de vencer 1-0 a Defensa y Justicia en la última fecha del campeonato. Con ese resultado, alcanzó los 63 puntos y cerró la fase regular en lo más alto de la clasificación, en una temporada en la que todavía puede sumar más títulos.

Boca y Platense ya tienen fecha para la final de la Copa Argentina La organización de la Copa Argentina confirmó que Boca y Platense disputarán la final del certamen el miércoles 2 de diciembre. La definición enfrentará a dos equipos que ya tienen asegurada su clasificación a la Copa Libertadores 2027 y que buscarán cerrar la temporada con una consagración en el torneo nacional.

Para el Xeneize, la final representará la posibilidad de sumar su tercer título de 2026, después de consagrarse en la Copa Sudamericana y quedarse con el primer puesto de la Tabla Anual. Además, una victoria ante el Calamar le permitirá disputar la Supercopa Argentina a comienzos de la próxima temporada. Boca irá por otro título en la final de la Copa Argentina frente a Platense el próximo 2 de diciembre. Web Boca alcanzó la definición después de eliminar a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Sarmiento de Junín, Vélez, Racing y Banfield. Platense, por su parte, avanzó a la final tras dejar en el camino a Argentino de Monte Maíz, San Martín de San Juan, Instituto, Estudiantes de La Plata y Atlético Tucumán.