A menos de un mes del verano, el calor se hará sentir esta última semana de noviembre. La mínima no bajará de los 14° y las probabilidades de lluvia se mantendrán en 0%, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para la próxima semana adelantó que la temperatura máxima superará los 30° la mayoría de la semana y para el domingo alcanzará los 34 grados. El pico para la última semana de noviembre.

De acuerdo al pronóstico extendido realizado por Meteored, las máximas de la primera semana de diciembre también rondarán los 30° .

En paralelo, tormentas y ráfagas fuertes afectarán distintas zonas del norte, centro y sur argentino . El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de Formosa, Salta, Córdoba, La Rioja, San Luis y Mendoza durante este lunes.

En el AMBA, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0% durante toda la semana y el cielo mantendrá cierto nivel de nubosidad.

Este lunes , feriado por el Día de la Soberanía, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano tuvieron una mínima cercana a los 17° y una máxima de 31° . La jornada empezó con nubosidad y tuvo intervalos de sol hacia la tarde. El viento sopla del oeste, a una velocidad de entre 10 y 20 km/h .

El segundo día de la semana no ofrecerá alivio, sino que mantendrá la temperatura máxima de 30° y la mínima será de 19°. Sin embargo, la entrada de un ráfagas de viento frías desde el sur permitirá que el miércoles comience con 14° y termine con 26°. El cuarto día de la semana tampoco presentará una máxima de 30° y su temperatura se ubicará entre los 15° y los 28°.

Llegado el viernes, volverán los 30° de máxima con una mínima de 19°, que no hará más que subir durante todo el fin de semana. El sábado la máxima será de 33° y el domingo, finalmente, de 34°, de acuerdo al pronóstico semanal del SMN. Las ráfagas de viento no superarán los 22 km/h, a excepción del martes en el que ingresará el frente frío con hasta 50 km/h.

Qué hacer las semanas de altas temperaturas si sufrís una baja de la presión

El primer paso para prevenir una caída de presión por calor es mantener una correcta hidratación. Tomar agua a lo largo del día es fundamental, pero también es necesario reponer electrolitos. Frutas como melón, sandía, banana y albaricoque, o verduras como espinaca y acelga, ayudan a equilibrar los niveles de sodio, potasio y magnesio. Las legumbres y cereales integrales, como la avena o el arroz integral, también aportan minerales esenciales que favorecen el buen funcionamiento cardiovascular.

Otra medida clave es evitar el sobrecalentamiento. Los expertos aconsejan no exponerse al sol entre las 12:00 y las 16:00 horas, usar ropa holgada y de tonos claros, refrescarse con duchas frías y permanecer en ambientes ventilados. Si el calor es muy intenso, los ventiladores o los paños húmedos sobre la piel pueden ayudar a reducir la temperatura corporal.

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En personas que pasan mucho tiempo de pie, el uso de medias de compresión graduada puede mejorar la circulación y evitar el estancamiento de sangre en las piernas. Sin embargo, su uso debe ser indicado por un médico para garantizar que sea adecuado según cada caso.

Si los síntomas de presión baja se repiten o se acompañan de palpitaciones, mareos intensos o desmayos, es importante consultar con un profesional de la salud. También deben hacerlo quienes padezcan enfermedades cardíacas, estén bajo medicación para la presión o se encuentren embarazadas. En general, la hipotensión leve se resuelve con medidas simples, pero si se descuida puede derivar en episodios más graves, especialmente durante las olas de calor.