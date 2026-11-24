Cambios drásticos en el clima por El Niño: hay alerta amarilla por tormentas, mientras llega el calor extremo El fenómeno sigue azotando al litoral, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por precipitaciones acumuladas que podrían superar los 100 milímetros. Por Agregar C5N en









Resistencia, una de las capitales bajo alerta naranja por tormenta este martes. chacopordia

El Niño sigue golpeando con fuerza en el noreste del país, donde hay alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en cuatro provincias por tormentas, que se extiende con menos intensidad a otras zonas del norte. Además, el viento golpea con fuerza la costa atlántica bonaerense y la Patagonia, mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afronta una jornada con cielo cubierto.

El organismo emitió aviso amarillo por tormenta para el este de Jujuy, este de Salta, centro y norte de Formosa, norte de Chaco, la mitad oriental de Santiago del Estero, norte de Santa Fe, sudoeste y sudeste de Corrientes, que se agrava a naranja en el sur de Formosa, sur de Chaco, centro y norte de Corrientes y la totalidad del territorio de Misiones.

Esta segunda zona será afectada por tormentas aisladas fuertes y/o severas, acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas que podrán alcanzar los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm que pueden ser superados de manera puntual.

Por otro lado, hay alerta amarilla por viento en la costa atlántica bonaerense, centro y sur de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y la Isla Grande de Tierra del Fuego, con vientos del oeste o sudoeste con velocidades entre 40 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Trece provincias bajo alerta meteorológica este martes. SMN Sin alertas: el pronóstico del clima para este martes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El SMN anticipa una jornada de martes cálida y nubosa, con temperatura entre 19° y 30° y vientos que irán in crescendo hasta llegar a fuertes ráfagas durante la noche.

Estas corrientes contribuirán a despejar el cielo, situación que se mantendrá durante el resto de los días, con el termómetro que romperá el techo de los 30° para el fin de semana. Semana corta con calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires. SMN