El oficialismo busca en la Cámara alta la mayoría absoluta de 37 votos para aprobar la reforma electoral y Ficha Limpia. En paralelo, la Cámara baja abre el recinto para debatir la ley de gastos y la reforma del Banco Central.

El Congreso afrontará este jueves desde el mediodía una doble jornada legislativa clave en la que el Senado debatirá la reforma electoral para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la Cámara de Diputados tratará el proyecto de Presupuesto 2027 junto a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

En la Cámara alta, La Libertad Avanza prioriza la aprobación de la reforma política impulsada por el Gobierno de cara a los comicios de 2027. La iniciativa acotada incluye también la implementación de Ficha Limpia, la suspensión de las elecciones para el Parlamento del Mercosur, la eliminación del debate presidencial obligatorio y la restitución de la mitad de la publicidad electoral vigente.

La bancada oficialista presidida por Patricia Bullrich cuenta con 21 senadores propios y requiere 37 votos para alcanzar la mayoría absoluta necesaria. Para lograr ese número, el oficialismo negocia el respaldo de los diez legisladores de la Unión Cívica Radical, los tres del PRO, la chubutense Edith Terenzi, la neuquina Julieta Corroza y los representantes de Provincias Unidas Carlos "Camau" Espínola y Alejandra Vigo.

Además, los senadores santacruceños José Carambia y Natalia Gadano mostraron predisposición para acompañar la suspensión de las primarias, lo que elevaría el respaldo a 40 votos, mientras que el bloque Justicialista encabezado por José Mayans, el Frente Cívico de Santiago del Estero y las senadoras tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza rechazan el proyecto.

La agenda parlamentaria de la Cámara alta contempla también el tratamiento de ascensos en el ámbito de la Cancillería y la designación de jueces, fiscales y defensores. Asimismo, los senadores debatirán la reducción del IVA a la fécula de mandioca, la declaración de emergencia para las pequeñas y medianas empresas y la prórroga por seis meses del Estatuto del Periodista.

En paralelo al debate electoral, la Cámara de Diputados iniciará a las 12 una sesión especial tras el fracaso parlamentario de la semana pasada. El temario incorpora iniciativas pendientes como la reforma del Banco Central, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, el marco regulatorio para pymes y la instauración del "Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown", mientras queda excluida la llamada "Ley Malvinas".

Para la sanción del Presupuesto 2027, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, confía en superar los 130 votos gracias al apoyo del PRO, la UCR, el MID y los diputados que responden a los gobernadores de Catamarca y Tucumán, pese a las tensiones con Provincias Unidas y Argentina Federal por el reparto de lugares en el Consejo de la Magistratura y la ley de biocombustibles.

En Diputados, Martín Menem tendrá como objetivo darle media sanción al Presupuesto 2027.

El Presupuesto 2027 proyecta una inflación del 21,3% y genera reclamos por partidas

El proyecto de ley de gastos y recursos prevé erogaciones totales consolidados por $216 billones e ingresos por $219,3 billones para sostener el equilibrio fiscal. El Poder Ejecutivo estima para el próximo año una inflación del 21,3%, un crecimiento del consumo privado del 3,4% y un tipo de cambio oficial a $1.847 hacia fines de diciembre.

No obstante, la discusión en particular del articulado concentra los principales reclamos de la oposición dialoguista y los mandatarios provinciales. Los bloques aliados exigen modificaciones en el reparto del Impuesto a los Combustibles Líquidos, la cancelación de deudas de cajas jubilatorias provinciales, mayores partidas para el financiamiento universitario y el cumplimiento de la ley de Discapacidad, mientras el jefe de bancada de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, propuso reasignar fondos reservados de la SIDE hacia Ciencia y Tecnología.