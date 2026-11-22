Después de un comienzo de fin de semana largo con calor y nubosidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un domingo con condiciones similares, mientras que lanzó una serie de alertas naranjas y amarillas para distintas regiones del país.
El organismo emitió alerta amarilla por tormentas en las mitades sur de las provincias de Formosa y Misiones, que se agrava a naranja en el norte misionero, donde se esperan tormentas aisladas fuertes y/o severas, acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm que pueden ser superados de manera puntual.
Además, hay alerta amarilla por lluvias para la costa y el sur de Santa Cruz y la Isla Grande de Tierra del Fuego, con precipitaciones de variada intensidad y caída acumulada entre 10 y 20 mm. A esto se suma aviso por vientos del oeste o sudoeste con velocidades entre 40 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
Cuatro provincias bajo alerta meteorológica este domingo.
SMN
Sin alertas: el pronóstico del clima para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores
El SMN anticipa una jornada dominical cálida y húmeda en el AMBA, con la temperatura oscilando entre 15° y 28°, vientos leves que rotan entre el sur y el noroeste y cielo con nubosidad variable.
El lunes feriado tendrá una tesitura similar, aunque se prevé que la máxima alcance el hito de los 30°. Luego, la semana corta inicia con un martes ventoso que despejará un poco la nubosidad para después disfrutar de días más soleados.