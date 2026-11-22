Alerta naranja y amarilla por tormentas y lluvias para este domingo: las provincias afectadas El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos por fuertes precipitaciones y vientos que pueden alcanzar los 100 km/h. Por Agregar C5N en









Posadas, una de las capitales bajo alerta este domingo. Doce

Después de un comienzo de fin de semana largo con calor y nubosidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un domingo con condiciones similares, mientras que lanzó una serie de alertas naranjas y amarillas para distintas regiones del país.

El organismo emitió alerta amarilla por tormentas en las mitades sur de las provincias de Formosa y Misiones, que se agrava a naranja en el norte misionero, donde se esperan tormentas aisladas fuertes y/o severas, acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm que pueden ser superados de manera puntual.

Además, hay alerta amarilla por lluvias para la costa y el sur de Santa Cruz y la Isla Grande de Tierra del Fuego, con precipitaciones de variada intensidad y caída acumulada entre 10 y 20 mm. A esto se suma aviso por vientos del oeste o sudoeste con velocidades entre 40 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Cuatro provincias bajo alerta meteorológica este domingo. SMN Sin alertas: el pronóstico del clima para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El SMN anticipa una jornada dominical cálida y húmeda en el AMBA, con la temperatura oscilando entre 15° y 28°, vientos leves que rotan entre el sur y el noroeste y cielo con nubosidad variable.

El lunes feriado tendrá una tesitura similar, aunque se prevé que la máxima alcance el hito de los 30°. Luego, la semana corta inicia con un martes ventoso que despejará un poco la nubosidad para después disfrutar de días más soleados.

Se viene una semana con suba de temperaturas en el AMBA. SMN