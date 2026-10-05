Lula da Silva llamó a "convencer" a las personas que no fueron a votar: "No peleen con el votante"

El presidente de Brasil que busca la reelección le indicó a sus militantes que "no hablen mal" de quienes no votaron al Partido de los Trabajadores o directamente no fueron a votar y definió: "La responsabilidad de su desinterés es nuestra".

Con una abstención que se elevó a 21,08%, el presidente de Brasil que busca la reelección, Lula da Silva , le indicó a sus militantes ir a buscar votos nuevos para el Partido de los Trabajadores (PT) de cara al balotaje entre los 33.469.244 de brasileros que no fueron a votar. " Tenemos que intentar convencer a esas personas ", señaló este lunes el tres veces mandatario.

" No peleen con el votante. No hablen mal porque el elector no votó por nosotros. Tenemos que tener humildad ", pidió el jefe de Estado en una reunión de organización que fue transmitida por YouTube y, sobre las personas que no fueron a votar, remarcó: "La responsabilidad de su desinterés es nuestra".

Lula da Silva quedó 2.224.985 de votos por debajo del candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, y ambos volverán a enfrentarse en el balotaje del 25 de octubre. "No tenemos que buscar defectos entre nosotros ahora, tenemos 20 días para que cada uno evalúe qué puede hacer ", apuntó el sindicalista.

El presidente definió al hijo del exmandatario Jair Bolsonaro como "la cara del sistema" y pidió mostrarle a los votantes que "la única candidatura antisistema" es la del PT.

"Estamos cargando en nuestras espaldas algo muy grave que es la promiscuidad que se reveló en el Supremo Tribunal Federal. Tenemos que discutir con la sociedad cuál es el criterio para indicar candidato a ministro del STF ", sostuvo Lula da Silva a menos de 24 horas que el juez que lo condenó y encarceló, Sergio Moro , ganara la gobernación del estado de Paraná .

Este domingo también hubo 3.674.249 votos nulos y 2.300.798 en blanco, pero el jefe de Estado brasilero solo habló de quienes no concluyeron a las urnas.

Lula da Silva y los balotajes: una historia de grandes victorias

El presidente de Brasil, Lula da Silva, tiene un antecedente particular cada vez que llegó a una segunda vuelta y logró ganar la elección presidencial: nunca perdió un balotaje en las tres ocasiones en las que terminó consagrándose presidente de Brasil. En 2002 derrotó a José Serra y consiguió por primera vez llegar al Palacio del Planalto, mientras que en 2006 superó a Geraldo Alckmin para obtener la reelección.

Su último triunfo en una segunda vuelta ocurrió en 2022, cuando protagonizó una ajustadísima definición frente a Jair Bolsonaro. Lula obtuvo el 50,90% de los votos válidos contra el 49,10% de su rival, una diferencia de poco más de 2,1 millones de sufragios que le permitió regresar a la Presidencia después de 12 años.

Luis Inácio Lula da Silva. NELSON ALMEIDA / AFP

Sin embargo, la historia electoral de Lula en balotajes también incluye una derrota. En 1989, en la primera elección presidencial directa tras la dictadura, llegó a la segunda vuelta contra Fernando Collor de Mello, pero perdió por menos de cinco puntos porcentuales. Desde entonces, sus tres victorias en segunda vuelta -2002, 2006 y 2022- construyeron un antecedente que vuelve a cobrar relevancia ante una eventual nueva definición electoral.