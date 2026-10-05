6 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Lula da Silva llamó a "convencer" a las personas que no fueron a votar: "No peleen con el votante"

El presidente de Brasil que busca la reelección le indicó a sus militantes que "no hablen mal" de quienes no votaron al Partido de los Trabajadores o directamente no fueron a votar y definió: "La responsabilidad de su desinterés es nuestra".

Por
Lula da Silva

Lula da Silva, tres veces presidente de Brasil.

Washington sigue de cerca la elección brasileña. 
Te puede interesar:

Elecciones en Brasil: Trump habló de "gran victoria" y anticipó una segunda vuelta ajustada

"No peleen con el votante. No hablen mal porque el elector no votó por nosotros. Tenemos que tener humildad", pidió el jefe de Estado en una reunión de organización que fue transmitida por YouTube y, sobre las personas que no fueron a votar, remarcó: "La responsabilidad de su desinterés es nuestra".

Lula da Silva quedó 2.224.985 de votos por debajo del candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, y ambos volverán a enfrentarse en el balotaje del 25 de octubre. "No tenemos que buscar defectos entre nosotros ahora, tenemos 20 días para que cada uno evalúe qué puede hacer", apuntó el sindicalista.

El presidente definió al hijo del exmandatario Jair Bolsonaro como "la cara del sistema" y pidió mostrarle a los votantes que "la única candidatura antisistema" es la del PT.

Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro polarizan la elección en Brasil.

Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro polarizan la elección en Brasil.

"Estamos cargando en nuestras espaldas algo muy grave que es la promiscuidad que se reveló en el Supremo Tribunal Federal. Tenemos que discutir con la sociedad cuál es el criterio para indicar candidato a ministro del STF", sostuvo Lula da Silva a menos de 24 horas que el juez que lo condenó y encarceló, Sergio Moro, ganara la gobernación del estado de Paraná.

Este domingo también hubo 3.674.249 votos nulos y 2.300.798 en blanco, pero el jefe de Estado brasilero solo habló de quienes no concluyeron a las urnas.

Lula da Silva y los balotajes: una historia de grandes victorias

El presidente de Brasil, Lula da Silva, tiene un antecedente particular cada vez que llegó a una segunda vuelta y logró ganar la elección presidencial: nunca perdió un balotaje en las tres ocasiones en las que terminó consagrándose presidente de Brasil. En 2002 derrotó a José Serra y consiguió por primera vez llegar al Palacio del Planalto, mientras que en 2006 superó a Geraldo Alckmin para obtener la reelección.

Su último triunfo en una segunda vuelta ocurrió en 2022, cuando protagonizó una ajustadísima definición frente a Jair Bolsonaro. Lula obtuvo el 50,90% de los votos válidos contra el 49,10% de su rival, una diferencia de poco más de 2,1 millones de sufragios que le permitió regresar a la Presidencia después de 12 años.

Luis Inácio Lula da Silva.

Luis Inácio Lula da Silva.

Sin embargo, la historia electoral de Lula en balotajes también incluye una derrota. En 1989, en la primera elección presidencial directa tras la dictadura, llegó a la segunda vuelta contra Fernando Collor de Mello, pero perdió por menos de cinco puntos porcentuales. Desde entonces, sus tres victorias en segunda vuelta -2002, 2006 y 2022- construyeron un antecedente que vuelve a cobrar relevancia ante una eventual nueva definición electoral.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Balotaje en Brasil: a quién irían los votos de los tres principales candidatos que quedaron afuera

Neymar fue a votar con la camiseta de Santos y dejó un mensaje oculto en sus redes.

Neymar sorprendió en las elecciones de Brasil: el gesto que desató rumores de apoyo a Flávio Bolsonaro

El Partido Liberal tendrá la mayor bancada de un partido en el Senado en casi 40 años.

El Partido Liberal de Bolsonaro arrasó en el Senado y se quedó con el control de la Cámara Alta

La Embajada de Brasil en CABA fue el escenario de mayor concurrencia de votantes brasileños en el país.

Elecciones en Brasil: amplio triunfo de Lula da Silva en la Argentina con el 66% de los votos

Impacto regional: la política argentina respondió al escenario brasileño. 

Las repercusiones del arco político argentino ante las elecciones en Brasil

play

Lula da Silva, tras el resultado de la primera vuelta: "Empieza la nueva campaña"

Rating Cero

El astro del fútbol nacional e internacional siempre se conmovió con la voz de la cantante santafesina.

De la Sole a Damas Gratis y Gaspar Benegas: la AFA confirmó el line up de la despedida de Messi

Antonela Roccuzzo y un guiño íntimo en la despedida de Leo. 

Antonela Roccuzzo realizó un emotivo posteo por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina

Marta Fort, hija de Ricardo Fort.
play

"Tengo más familiares arriba que abajo": la reflexión de Marta Fort sobre la vida después de la muerte

Maxi Ghione fue liberado bajo condiciones judiciales en la causa que lo investiga por amenazas y privación de la libertad. 

Maxi Ghione rompió el silencio luego de ser liberado en Lehmann: "La verdad la va a decir la justicia"

El protagonista renunció a los lujos y eligió una vida diferente.

Es hijo de un famoso conductor argentino, pinta casas y vive de paseos en bicicleta en Bariloche

El conductor habló de su relación.

Es un famoso conductor y dijo la verdad detrás de su separación tras 30 años de matrimonio: "No vale la pena remar"

últimas noticias

Se reanuda en Diputados el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía

Se reanuda en Diputados el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía

Hace 1 hora
El astro del fútbol nacional e internacional siempre se conmovió con la voz de la cantante santafesina.

De la Sole a Damas Gratis y Gaspar Benegas: la AFA confirmó el line up de la despedida de Messi

Hace 2 horas
La comitiva oficial arribará al Salar del Hombre Muerto, en La Puna. 

Karina Milei suspendió la mesa política y viaja a Salta para inaugurar una nueva planta de litio

Hace 2 horas
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 6 de octubre

Hace 2 horas
Lula da Silva, tres veces presidente de Brasil.

Lula llamó a "convencer" a las personas que no fueron a votar: "No peleen con el votante"

Hace 3 horas