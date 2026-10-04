Elecciones en Brasil: cuándo será el balotaje entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva El candidato del Partido Liberal quedó en primer lugar en el escrutinio oficial del Tribunal Superior Eleitoral, pero al no superar la mitad más uno de los votos válidos deberá enfrentar al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral. Por Agregar C5N en









Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro polarizaron la elección en Brasil. Web

El escenario electoral en Brasil confirmó una jornada histórica marcada por una profunda polarización política. Tras el cierre de las urnas y con el avance del escrutinio oficial llevado a cabo por el Tribunal Superior Eleitoral (TSE), el senador y candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, logró consolidarse en el primer puesto de los comicios presidenciales. Sin embargo, al no alcanzar el piso constitucional del 50% más uno de los votos válidos requeridos para imponerse de manera directa en la primera ronda, la definición del futuro gobierno brasileño se trasladará formalmente a una segunda vuelta decisiva.

De acuerdo con el cronograma electoral oficial fijado por la Justicia Electoral de Brasil, el balotaje para elegir al próximo jefe de Estado se llevará a cabo el domingo 25 de octubre. En esa fecha, otra vez más de 150 millones de ciudadanos habilitados para votar volverán a las urnas electrónicas para definir en un mano a mano directo entre el postulante opositor del PL y el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, referente del Partido de los Trabajadores (PT).

El resultado que ubica a Flávio Bolsonaro al frente del cómputo general representa una importante sorpresa respecto a los sondeos de opinión publicados en la antesala de los comicios. Las últimas mediciones del instituto Datafolha proyectaban una contienda sumamente ajustada en la que Lula da Silva encabezaba las intenciones de voto para el primer turno con un 42%, seguido por el representante del bolsonarismo con un 38%. A pesar de esas estimaciones previas, el fuerte respaldo cosechado por la oposición en estados estratégicos como San Pablo, Río de Janeiro y Paraná inclinó la balanza a favor del candidato del PL.

A pesar del triunfo relativo en las urnas, la falta de una mayoría absoluta obliga a Flávio Bolsonaro a buscar alianzas estratégicas de cara al 25 de octubre. El caudal electoral cosechado por las terceras fuerzas -encabezadas por figuras como el escritor Augusto Cury (Avante), el gobernador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) y Renan Santos (Missão)- se convertirá en un caudal de votos disputado en las próximas semanas.

Flávio Bolsonaro sorprendió en las elecciones y superó a Lula. AFP/Nelson Almeida Lula da Silva y los balotajes: una historia de grandes victorias El presidente de Brasil, Lula da Silva, tiene un antecedente particular cada vez que llegó a una segunda vuelta y logró ganar la elección presidencial: nunca perdió un balotaje en las tres ocasiones en las que terminó consagrándose presidente de Brasil. En 2002 derrotó a José Serra y consiguió por primera vez llegar al Palacio del Planalto, mientras que en 2006 superó a Geraldo Alckmin para obtener la reelección.