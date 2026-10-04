4 de octubre de 2026 Inicio
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Elecciones en Brasil: cuándo será el balotaje entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva

El candidato del Partido Liberal quedó en primer lugar en el escrutinio oficial del Tribunal Superior Eleitoral, pero al no superar la mitad más uno de los votos válidos deberá enfrentar al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral.

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Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro polarizaron la elección en Brasil. 

Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro polarizaron la elección en Brasil. 

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El escenario electoral en Brasil confirmó una jornada histórica marcada por una profunda polarización política. Tras el cierre de las urnas y con el avance del escrutinio oficial llevado a cabo por el Tribunal Superior Eleitoral (TSE), el senador y candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, logró consolidarse en el primer puesto de los comicios presidenciales. Sin embargo, al no alcanzar el piso constitucional del 50% más uno de los votos válidos requeridos para imponerse de manera directa en la primera ronda, la definición del futuro gobierno brasileño se trasladará formalmente a una segunda vuelta decisiva.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro afrontarán el balotaje.
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De acuerdo con el cronograma electoral oficial fijado por la Justicia Electoral de Brasil, el balotaje para elegir al próximo jefe de Estado se llevará a cabo el domingo 25 de octubre. En esa fecha, otra vez más de 150 millones de ciudadanos habilitados para votar volverán a las urnas electrónicas para definir en un mano a mano directo entre el postulante opositor del PL y el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, referente del Partido de los Trabajadores (PT).

El resultado que ubica a Flávio Bolsonaro al frente del cómputo general representa una importante sorpresa respecto a los sondeos de opinión publicados en la antesala de los comicios. Las últimas mediciones del instituto Datafolha proyectaban una contienda sumamente ajustada en la que Lula da Silva encabezaba las intenciones de voto para el primer turno con un 42%, seguido por el representante del bolsonarismo con un 38%. A pesar de esas estimaciones previas, el fuerte respaldo cosechado por la oposición en estados estratégicos como San Pablo, Río de Janeiro y Paraná inclinó la balanza a favor del candidato del PL.

A pesar del triunfo relativo en las urnas, la falta de una mayoría absoluta obliga a Flávio Bolsonaro a buscar alianzas estratégicas de cara al 25 de octubre. El caudal electoral cosechado por las terceras fuerzas -encabezadas por figuras como el escritor Augusto Cury (Avante), el gobernador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) y Renan Santos (Missão)- se convertirá en un caudal de votos disputado en las próximas semanas.

Flávio Bolsonaro sorprendió en las elecciones y superó a Lula.

Flávio Bolsonaro sorprendió en las elecciones y superó a Lula.

Lula da Silva y los balotajes: una historia de grandes victorias

El presidente de Brasil, Lula da Silva, tiene un antecedente particular cada vez que llegó a una segunda vuelta y logró ganar la elección presidencial: nunca perdió un balotaje en las tres ocasiones en las que terminó consagrándose presidente de Brasil. En 2002 derrotó a José Serra y consiguió por primera vez llegar al Palacio del Planalto, mientras que en 2006 superó a Geraldo Alckmin para obtener la reelección.

Su último triunfo en una segunda vuelta ocurrió en 2022, cuando protagonizó una ajustadísima definición frente a Jair Bolsonaro. Lula obtuvo el 50,90% de los votos válidos contra el 49,10% de su rival, una diferencia de poco más de 2,1 millones de sufragios que le permitió regresar a la Presidencia después de 12 años.

Sin embargo, la historia electoral de Lula en balotajes también incluye una derrota. En 1989, en la primera elección presidencial directa tras la dictadura, llegó a la segunda vuelta contra Fernando Collor de Mello, pero perdió por menos de cinco puntos porcentuales. Desde entonces, sus tres victorias en segunda vuelta -2002, 2006 y 2022- construyeron un antecedente que vuelve a cobrar relevancia ante una eventual nueva definición electoral.

Lula ganó el balotaje en 2022 con un ajustado triunfo ante Jair Bolsonaro.

Lula ganó el balotaje en 2022 con un ajustado triunfo ante Jair Bolsonaro.

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