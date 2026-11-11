La Justicia brasileña multó a Meta por incumplir requerimientos durante las elecciones La empresa dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp fue multada con u$s1,34 millones por incumplir órdenes judiciales durante el balotaje brasileño, a pesar de descartarse una maniobra para desequilibrar la elección. Por Agregar C5N en









El tribunal electoral halló retrasos y falta de transparencia en la conducta global de la empresa tecnológica. Redes sociales

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil multó a Facebook, de la empresa Meta, con 7,5 millones de reales (u$s1,34 millones) por no cumplir con las órdenes judiciales durante la segunda vuelta de las elecciones en Brasil.

La decisión, que fue tomada en forma unánime, determinó que la plataforma entregó parte de la información pedida, pero que otras órdenes no se cumplieron, se cumplieron a medias o se atendieron después de vencidos los plazos, según Reuters. La medida alcanza a las principales empresas de la compañía: Facebook, Instagram y WhatsApp, durante el balotaje.

El fallo del TSE respondió a una presentación de la coalición del reelegido presidente Lula Da Silva, que acusó a la empresa de una "manipulación algorítmica", aunque descartó en forma preliminar que haya habido una intención deliberada de beneficiar a un candidato. "Los autos registran fallas técnicas reconocidas por la propia empresa", aseguró el ministro relator del expediente, Aurélio Bellizze.

El juez también advirtió que las plataformas digitales condicionan, mediante sistemas algorítmicos poco transparentes, la circulación de información política, a la vez que pidió mecanismos de auditoría y fiscalización de esos algoritmos. Explicó que este tipo de acción no permite peritajes técnicos complejos sobre cómo funcionan.

La regulación de las plataformas digitales en Brasil El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció a Meta por manipulación de datos en la campaña para la segunda vuelta presidencial ante su adversario Flávio Bolsonaro. Entre las irregularidades señaladas figuraban la restricción en la distribución de publicaciones oficiales, la inacción ante cuentas presuntamente falsas y fallas en el etiquetado de contenidos generados con inteligencia artificial.