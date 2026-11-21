Tras la consagración en la Copa Sudamericana, Leandro Paredes se descompensó en plena entrevista y tuvo que ser atendido por los médicos. Por fortuna, se encuentra estable y está acompañado de su familia.
El capitán del equipo estaba brindando una entrevista cuando se descompensó. Cabe destacar que se había retirado a los 12 minutos del segundo tiempo por un bajón de presión. Ya se encuentra estable.
Tras la consagración en la Copa Sudamericana, Leandro Paredes se descompensó en plena entrevista y tuvo que ser atendido por los médicos. Por fortuna, se encuentra estable y está acompañado de su familia.
El capitán del equipo fue reemplazado a los 12 minutos del segundo tiempo por el mismo motivo y, en su lugar, ingresó Tomás Belmonte. Al salir, se tiró en el suelo y comenzó a ser abanicado por sus compañeros.
El Vasco Arruabarrena habló sobre su salud y confirmó que está bien: "Lo crucé, es verdad que terminando el primer tiempo tuvo unbajón. Estaba mareado, en el entretiempo mejoró, pero 10 minutos, pero le costaba trasladarse a los costados. Es muy honesto y pidió el cambio. Es su líder positivo. En el vestuario es uno más".
Cabe destacar que en Barranquilla, Colombia, la temperatura estuvo por encima de los 30° en la previa, durante y post partido. La sensación térmica se mantuvo alta y el desgaste de los jugadores fue superior.
Boca le ganó a Atlético Mineiro por 2 a 0 y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El equipo argentino cortó una racha de 18 años sin títulos internacionales y sumó su estrella N.º 19.