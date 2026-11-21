Preocupación en Boca: Leandro Paredes se desmayó en vivo tras ganar la Copa Sudamericana El capitán del equipo estaba brindando una entrevista cuando se descompensó. Cabe destacar que se había retirado a los 12 minutos del segundo tiempo por un bajón de presión. Ya se encuentra estable. Por Agregar C5N en









Paredes se desmayó en vivo. Redes sociales

Tras la consagración en la Copa Sudamericana, Leandro Paredes se descompensó en plena entrevista y tuvo que ser atendido por los médicos. Por fortuna, se encuentra estable y está acompañado de su familia.

El capitán del equipo fue reemplazado a los 12 minutos del segundo tiempo por el mismo motivo y, en su lugar, ingresó Tomás Belmonte. Al salir, se tiró en el suelo y comenzó a ser abanicado por sus compañeros.

Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSports



Afortunadamente ya se encuentra bien pic.twitter.com/SXF4agpotB — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 22, 2026 El Vasco Arruabarrena habló sobre su salud y confirmó que está bien: "Lo crucé, es verdad que terminando el primer tiempo tuvo unbajón. Estaba mareado, en el entretiempo mejoró, pero 10 minutos, pero le costaba trasladarse a los costados. Es muy honesto y pidió el cambio. Es su líder positivo. En el vestuario es uno más".

Cabe destacar que en Barranquilla, Colombia, la temperatura estuvo por encima de los 30° en la previa, durante y post partido. La sensación térmica se mantuvo alta y el desgaste de los jugadores fue superior.