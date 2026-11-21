En medio del intenso calor en Barranquilla, Colombia, Leandro Paredes sufrió una descompensación mientras le realizaban una entrevista, tras la consagración de Boca en la Copa Sudamericana. El Xeneize venció a Atlético Mineiro por 2 a 0 en la final y el equipo festejó a lo grande. Sin embargo, el desmayo del capitán despertó preocupación.
En el inicio del segundo tiempo, precisamente a los 12 minutos, el director técnico Rodolfo Arruabarrena lo reemplazó por Tomás Belmonte. Esto se dio porque el mediocampista no se sentía bien y se lo había confesado minutos antes.
El Vasco Arruabarrena habló sobre su salud en conferencia de prensa y confirmó que está bien: "Lo crucé, es verdad que terminando el primer tiempo tuvo un bajón. Estaba mareado, en el entretiempo mejoró, pero 10 minutos, pero le costaba trasladarse a los costados. Es muy honesto y pidió el cambio. Es su líder positivo. En el vestuario es uno más".
Pero ahora apareció un video en donde se muestra al futbolista tendido en el suelo y los utileros y médicos corroborando su estado. Finalmente, se pudo parar y se recompuso, pero preocupó a sus familiares.