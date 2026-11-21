Video: así reanimaron a Leandro Paredes tras el desmayo en plena entrevista El capitán se descompensó mientras brindaba una nota en medio de los festejos del Xeneize tras ser campeones de la Copa Sudamericana. Por Agregar C5N en









Paredes se desmayó.

En medio del intenso calor en Barranquilla, Colombia, Leandro Paredes sufrió una descompensación mientras le realizaban una entrevista, tras la consagración de Boca en la Copa Sudamericana. El Xeneize venció a Atlético Mineiro por 2 a 0 en la final y el equipo festejó a lo grande. Sin embargo, el desmayo del capitán despertó preocupación.

En el inicio del segundo tiempo, precisamente a los 12 minutos, el director técnico Rodolfo Arruabarrena lo reemplazó por Tomás Belmonte. Esto se dio porque el mediocampista no se sentía bien y se lo había confesado minutos antes.

Así reanimaron a Leandro Paredes quien se descompensó por el calor en Barranquilla.



Vasco Arruabarrena confirmó que en el primer tiempo de la final, el capitán ya se sentía mal. Finalmente en el complemento debió abandonar el campo de juego. https://t.co/IN2poxgncH pic.twitter.com/3houYh2gTY — PaseClave (@paseclave__) November 22, 2026 El Vasco Arruabarrena habló sobre su salud en conferencia de prensa y confirmó que está bien: "Lo crucé, es verdad que terminando el primer tiempo tuvo un bajón. Estaba mareado, en el entretiempo mejoró, pero 10 minutos, pero le costaba trasladarse a los costados. Es muy honesto y pidió el cambio. Es su líder positivo. En el vestuario es uno más".

Pero ahora apareció un video en donde se muestra al futbolista tendido en el suelo y los utileros y médicos corroborando su estado. Finalmente, se pudo parar y se recompuso, pero preocupó a sus familiares.