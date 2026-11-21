Una multitud de hinchas de Boca copó el Obelisco para festejar el título de la Copa Sudamericana La hinchada xeneize se congregó en el monumento ubicado sobre la 9 de Julio para celebrar haber roto la racha de 18 años sin ganar un título internacional. El plantel se encuentra en Colombia. Por Agregar C5N en









La hinchada de Boca copó el Obelisco tras ganar la Copa Sudamericana 2026. Captura de transmisión televisiva

Tras el 0-2 de Boca Juniors contra Atlético Mineiro en Colombia por la Copa Sudamericana 2026, los hinchas xeneizes se congregaron en el Obelisco para celebrar haber roto la racha de 18 años sin ganar títulos internacionales. Desde Santiago del Estero, Entre Ríos, Mendoza, Chaco, Ecuador, Brasil y Moreno, desde todas partes del país festejaron al pie del monumento sobre la 9 de Julio.

"Que guarden los memes para otra ocasión", le aconsejó el hombre de Moreno a los hinchas de River y otro fanático prometió en el móvil de C5N: "Volvió Boca, el año que viene vamos por la Libertadores". El chaqueño tenía todo el cuerpo teñido de azul y amarillo, afirmó que él "solo" se había pintado.

View this post on Instagram Otro hincha enfatizó: "Después de 18 años ganamos la copa y somos el equipo con más títulos internacionales". "Claro, superaron a Independiente", puntualizó el movilero de TVR. "Se lo dedico a mi papá que es gallina", interrumpió otra fanática. El brasileño estaba vestido con camiseta y campera de la Selección argentina.

Como suele pasar con la Copa del Mundo, miles de apasionados por el fútbol se reunieron en el Obelisco para cantar, encontrarse y celebrar otra victoria de su club.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena está en el mejor momento de los últimos años y llegó luego de ganar la tabla anual por ser el conjunto más regular del año. Además, la próxima semana también jugará la final de la Copa Argentina 2026.