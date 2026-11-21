Tras el 0-2 de Boca Juniors contra Atlético Mineiro en Colombia por la Copa Sudamericana 2026, los hinchas xeneizes se congregaron en el Obelisco para celebrar haber roto la racha de 18 años sin ganar títulos internacionales. Desde Santiago del Estero, Entre Ríos, Mendoza, Chaco, Ecuador, Brasil y Moreno, desde todas partes del país festejaron al pie del monumento sobre la 9 de Julio.
"Que guarden los memes para otra ocasión", le aconsejó el hombre de Moreno a los hinchas de River y otro fanático prometió en el móvil de C5N: "Volvió Boca, el año que viene vamos por la Libertadores". El chaqueño tenía todo el cuerpo teñido de azul y amarillo, afirmó que él "solo" se había pintado.
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Otro hincha enfatizó: "Después de 18 años ganamos la copa y somos el equipo con más títulos internacionales". "Claro, superaron a Independiente", puntualizó el movilero de TVR. "Se lo dedico a mi papá que es gallina", interrumpió otra fanática. El brasileño estaba vestido con camiseta y campera de la Selección argentina.
Como suele pasar con la Copa del Mundo, miles de apasionados por el fútbol se reunieron en el Obelisco para cantar, encontrarse y celebrar otra victoria de su club.
El equipo de Rodolfo Arruabarrena está en el mejor momento de los últimos años y llegó luego de ganar la tabla anual por ser el conjunto más regular del año. Además, la próxima semana también jugará la final de la Copa Argentina 2026.
Leandro Paredes afirmó que ganar la Copa Sudamericana es "lo más importante" de su carrera
El capitán de Boca Juniors, Leandro Paredes, afirmó que ganar la Copa Sudamericana 2026 fue "lo más importante" de su carrera. "Por lo que significa para mí este club y lo que significa volver a ganar un título internacional después de tanto tiempo", explicó el futbolista tras la victoria.
Leandro Paredes durante la final de la Copa Sudamericana en Colombia.
"Desde el día que me fui pensaba en esto, desde el día que me fui pensaba en volver", confesó el mediocampista ante la prensa de ESPN tras ganarle a Atlético Mineiro y deseó: "Ojalá podamos seguir dando alegrías". "La gente está feliz", concluyó.