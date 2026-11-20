El ministro de Defensa, Wadysaw Kosiniak-Kamyszm, confirmó que se produjo una violación del espacio aéreo por parte del país presidido por Vladimir Putin durante una masiva ofensiva contra Kiev.

Polonia denunció que Rusia violó el espacio aéreo después de que dos misiles y un dron cayeron en territorio polaco durante una masiva ofensiva contra Ucrania . El ministro de Defensa del país, Wadysaw Kosiniak-Kamyszm, aseguró que este hecho fue uno "de los mayores desde el inicio de la guerra".

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"Se produjo una violación del espacio aéreo polaco con la entrada de objetos de la Federación Rusa que afectó a Polonia, fue uno de los mayores desde el inicio de la guerra a gran escala en Ucrania", denunció el ministro polaco.

Se trató de uno de los misiles de crucero Ch-101, que cayó en la zona de Nowy Lipowiec, distrito de Bigoraj, mientras que el segundo ocurrió en Rudnik nad Sanem. Por otra parte, el dron a reacción cayó en Moodycz, muy cerca de la frontera polaco-ucraniana.

El viceprimerministro Wadysaw Kosiniak-Kamysz pidió a los países que integran la OTAN que esta violación de espacio aéreo es una "señal muy necesaria de que no se nos puede intimidar. No se puede asustar ni a Polonia, ni a la Alianza, ni a la comunidad de las naciones libres. No se nos puede ni asustar ni intimidar. Seguiremos llevando a cabo nuestras acciones, protegiendo ante todo a nuestros ciudadanos, a la República y a la fuerza de nuestra Alianza".

Esta violación del espacio aéreo ocurre en un momento de extrema tensión entre Rusia y Ucrania, después de que los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, de Estados Unidos, Donald Trump y de China, Xi Jinping firmaran la "Declaración de los Jefes de Estado de Rusia, China y Estados Unidos sobre la paz".

Putin respondió ante el ataque de Ucrania al puente de Crimea: "Responderemos y le causaremos mucho más daño", a raíz de esto se llevó adelante una masiva ofensiva con misiles contra Ucrania en la ciudad de Kiev y otros puntos.

Qué dijo Ucrania ante la violación de espacio aéreo polaco

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, expresó su solidaridad hacia Polonia en un mensaje que escribió en redes sociales: "Otra violación del espacio aéreo polaco (y de la OTAN) como consecuencia del masivo ataque ruso contra Ucrania demuestra las amenazas que la agresión rusa supone para toda Europa y la comunidad transatlántica".

"Mientras Moscú intenta iniciar conversaciones sobre la nueva arquitectura de seguridad de Europa, los misiles y drones rusos socavan directamente el orden de seguridad existente en Europa", añadió. "El primer paso para reforzarlo probablemente sería poner fin a estos ataques. Ucrania constituye la primera línea de defensa contra la amenaza rusa. Al apoyar la capacidad de Ucrania, los aliados protegen a sus propios ciudadanos y su seguridad. Ahora es fundamental intensificar la presión sobre Rusia, reforzar la defensa aérea de Ucrania y avanzar en los esfuerzos de paz.", cerró.