La confesión del hijo de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés sobre el peso del apellido: "Tienen la necesidad de..." Dante Ortega habló sobre lo que representa pertenecer a una de las familias más famosas del espectáculo argentino. Aseguró que prefiere mostrarse genuino antes que responder a las expectativas ajenas. Agregar C5N en









El artista participa como concursante en Es mi sueño, el ciclo conducido por Guido Kaczka por El Trece. Redes sociales

La confesión de Dante Ortega, nieto de Palito Ortega, dejó a la vista el peso del apellido en el llamado "clan Ortega". En una entrevista, el hijo de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés sostuvo: "Tienen la necesidad de que se vea todo ordenado, como si fuéramos espléndidos".

El cantante aseguró que durante mucho tiempo luchó para ser reconocido por su propio talento y más allá de pertenecer a una de las familias más conocidas del espectáculo, y celebró este logro: "La gente me quiere más allá de ser nieto o 'hijo de', porque soy genuino y no me siento más que los demás por venir de una familia famosa".

El productor artístico, de 25 años, habló con la revista Caras sobre su entorno familiar y advirtió que a ellos les importa el "que dirán"; como contraposición, él trata de ser auténtico: "Yo quiero pertenecer a una familia por amor, por incondicionalidad, no por un contrato ni porque nos debamos algo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DANTE (@_danteortega_) Dante Ortega, sin tabúes Dante Ortega habló sin filtros de su sexualidad y la presión con la que vivió por querer encajar. "Por mucho tiempo fui un gay reprimido. Me la pasé rezando dos años para dejar de ser gay, pero me di cuenta de que Dios me quiso así", reveló sobre aquella etapa de lucha interna.