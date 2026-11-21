Rodolfo Arruabarrena, tras la consagración en Barranquilla: "Ya estamos pensando en el miércoles" El entrenador de Boca no pierde tiempo en festejos, tras salir campeón de la Copa Sudamericana, y ya piensa en el próximo rival, Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura: "Si no le ganamos, no sirve de nada esto", tiró. Por Agregar C5N en









El Vasco se cambió de ropa para dar la conferencia de prensa.

Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras derrotar por 2-0 a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Con esta victoria, la institución de la Ribera conquistó su 19° título continental y logró romper una sequía de 18 años sin festejos en el plano internacional. En medio del desahogo del plantel y los hinchas, el director técnico Rodolfo Arruabarrena destacó la relevancia del logro deportivo, pero fue cauto: "Ya estamos pensando en el miércoles", confesó.

“LO HE ENCONTRADO EN EL VESTUARIO A ROMÁN, COBRÓ DOS CHEQUES BUENO, LE VA A TENER QUE TIRAR UN CENTRO A LOS CHICOS”



El Vasco siendo el Vasco… ¡Edición Campeón de #Sudamericana!



Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/9PDhQ51i3q — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026 A pesar de la alegría por el trofeo obtenido, el Vasco mantuvo una postura cauta durante los festejos y apuntó rápidamente al próximo compromiso del equipo. "Si perdemos con Independiente Rivadavia esto no sirve de nada", afirmó entre risas el entrenador al referirse al cruce del próximo miércoles por el Torneo Clausura. En esa misma línea, el DT dejó en claro la exigencia hacia sus dirigidos y agregó: "Estoy contento, pero mañana los meto de nuevo a concentrar".

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Arruabarrena profundizó sobre el impacto del campeonato y el mérito del plantel. "El club, el hincha y los jugadores lo necesitaban. Después de 18 años, es una base importante para lo que se viene, con mucho mérito de los jugadores", expresó el DT. Asimismo, remarcó la ambición del grupo para no conformarse con este éxito: "Hay que seguir trabajando, tienen que seguir consiguiendo cosas, no se pueden quedar en esto. Quiero que este grupo haga historia en el club".

"ES UN LÍDER POSITIVO... Y DENTRO DEL CAMPO ES CRACK"



El Vasco Arruabarrena le tiró flores a Lea Paredes y habló sobre la baja de presión que sufrió el Capitán Xeneize



Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/FUim7xxc0o — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026 Uno de los momentos más emotivos de la jornada en Colombia ocurrió durante la premiación, cuando el presidente xeneize, Juan Román Riquelme, se acercó al entrenador para darle un cálido abrazo. Al ser consultado sobre el encuentro y su relación con el dirigente, Arruabarrena respondió con su habitual sentido del humor. "Le dije a Román que cobró dos buenos cheques y que va a tener que tirar un centro a los chicos; de la charla esa se fueron dando las cosas y los resultados", relató entre risas.

En el plano futbolístico, Boca mostró un rendimiento dominante ante el conjunto brasileño y aseguró la victoria gracias a los goles de Santiago Ascacibar a los 15 minutos de la primera etapa y de Miguel Merentiel sobre el arranque del complemento. Ahora, sin margen para prolongar los festejos, el equipo deberá enfocarse en recibir a Independiente Rivadavia este miércoles a las 21 en La Bombonera por los octavos de final del certamen local.

"BOCA ES GRANDE POR ESTO... SI TENEMOS QUE IR A JUGAR A KAMCHATKA YA TE DIGO QUE LLENAMOS EL ESTADIO"



Firma: Vasco Arruabarrena



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