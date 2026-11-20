Un fuerte terremoto de magnitud 6,7 sacudió el centro de Perú y generó alarma en varias regiones El sismo ocurrió a 129 kilómetros de profundidad con epicentro en Junín, sintiéndose desde el norte hasta el sur del país y en la capital Lima sin que se reporten, hasta el momento, víctimas fatales. Por Agregar C5N en









El sismo de 6.7 se registró a 30 km al noroeste de Junín.

Un sismo de magnitud 6,7 sacudió el centro del territorio peruano la noche del viernes a las 19:09 hora local. Según los datos reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se localizó a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, a una profundidad intermedia de 129 kilómetros y con una intensidad de grado V en la escala de Mercalli. Hasta el momento, no se reportaron víctimas fatales.

El movimiento telúrico tuvo un extenso radio de percepción a causa de su profundidad, repercutiendo con fuerza en la capital, Lima, así como la provincia de Callao y las localidades de Huánuco, Pasco, Oxapampa, Pucallpa, Cañete, Huaral y Chancay. El sacudimiento del suelo se sintió desde Piura, en el norte, hasta Arequipa, en el sur peruano, e incluso fue percibido de forma leve en los pisos altos de Quito, Ecuador.

Las evaluaciones preliminares de los organismos oficiales confirmaron que no se registraron víctimas fatales ni daños estructurales severos en las zonas afectadas. El ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaunde, aseguró que el impacto no provocó consecuencias de gravedad, aunque el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) reportó deslizamientos de tierra y piedras en la Carretera Central —a la altura de Ambo, Huánuco— y en los acantilados de la Costa Verde en Lima.

Comunicado del IGP tras el sismo registrado en Junín la noche del viernes. El presidente del IGP, Hernando Tavera, explicó que la profundidad del hipocentro permitió una mayor propagación de las ondas sísmicas, lo que prolongó la duración percibida del temblor pero redujo significativamente la posibilidad de réplicas intensas en la superficie. En paralelo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó la amenaza de un tsunami para todo el litoral.