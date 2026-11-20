Sean Cairncross deja el puesto después de la enorme preocupación que generaron las diversas fallas en el tráfico aéreo. Lo reemplazará Kirsten Davies.

Tras los reiterados fallos tecnológicos que provocaron caos en los vuelos de Estados Unidos, la Casa Blanca decidió remover a Sean Cairncross, el jefe de Ciberseguridad. El propio Cairncross lo anunció para desmentir las distintas versiones que habían surgido durante las últimas horas.

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Hasta el momento, ni el Ejecutivo estadounidense ni el propio exfuncionario emitieron declaraciones oficiales para precisar los términos de su desvinculación.

Cairncross asumió en agosto de 2025 tras haberse desempeñado en el círculo íntimo de Donald Trump durante su primer mandato y como director de operaciones del Comité Nacional Republicano en 2016.

Pero, la grave ola de fallas tecnológicas en Estados Unidos decantó y aceleró su salida. Los incidentes paralizaron temporalmente el tráfico aéreo, cajeros automáticos, correos electrónicos y servicios de almacenamiento en la nube, afectando tanto a gigantes privados como Microsoft y Apple como a entidades bancarias, la Administración Federal de Aviación (FAA) y hasta una red interna ultrasecreta de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

Los cortes de servicio impactaron de lleno en el transporte, las comunicaciones y el comercio electrónico de millones de usuarios. Según especialistas y altos funcionarios consultados, el colapso responde a una combinación de infraestructuras obsoletas y excesivamente complejas junto con la acelerada carrera de empresas y organismos estatales por blindar sus redes frente a las nuevas amenazas impulsadas por la inteligencia artificial.

En su reemplazo asumirá de manera interina Kirsten Davies, actual directora de Información del Departamento de Defensa, a quien en Washington consideran con un perfil técnico más sólido para el puesto. Su designación fue confirmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de la red social X: “Felicitamos a la nueva Directora Nacional de Ciberseguridad, Kirsten Davies; esperamos trabajar juntos para fortalecer la ciberseguridad de Estados Unidos”.

Kirsten Davis, la nueva jefa de Ciberseguridad de Estados Unidos

Pese a la magnitud de los trastornos, desde la Casa Blanca buscaron llevar calma y descartaron un ciberataque coordinado. El miércoles, Marco Rubio sostuvo que se trata de episodios aislados sin vínculos con hackers, delincuentes ni potencias extranjeras: “No estamos bajo un ataque sistémico”, afirmó, desligando la caída de Microsoft de las fallas en la FAA y los bancos. En la misma línea, el presidente Donald Trump minimizó el alcance de los incidentes y aseguró que “todo estará completamente bajo control”.