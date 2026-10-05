Elecciones en Brasil: Donald Trump habló de "gran victoria" y anticipó una segunda vuelta ajustada

El presidente estadounidense se refirió a los comicios brasileños y calificó al resultado como "una gran victoria" de Flávio Bolsonaro. A su vez, el secretario de Estado, Marco Rubio, agregó que la segunda vuelta estaba dentro de lo esperado y que “veremos qué pasa”.

Tras las elecciones llevadas a cabo en Brasil este domingo 4 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se refirió por primera vez al resultado y calificó el desempeño de Flávio Bolsonaro como una “gran victoria”. El mandatario destacó que, aunque ajustada, la elección fue “increíble, de verdad” y anticipó que la segunda vuelta frente a Luiz Inácio Lula da Silva tendrá un desenlace “muy reñido”.

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"Es una gran victoria. Ajustada, pero es una gran victoria. Increíble, de verdad", señaló el mandatario estadounidense frente a la prensa de la Casa Blanca. En cuanto al balotaje, Trump se sinceró y sostuvo: "Creo que van a ser unas elecciones muy reñidas. Serán muy reñidas".

En esa misma línea, el secretario de Estado Marco Rubio expresó: "Habrá una segunda vuelta. Creo que todo el mundo esperaba que la hubiera , así que veremos qué pasa".

En los últimos meses, el gobierno de Donald Trump endureció su postura hacia Brasil al aplicar aranceles a varios productos, retirar el visado a la embajadora en Washington y tomar medidas diplomáticas que el presidente Lula Da Silva denunció como injerencia electoral en favor de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente preso por liderar un intento de golpe de Estado luego de las elecciones de 2022.

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Además, Estados Unidos suspendió temporalmente sus servicios consulares en Brasil por “motivos de seguridad”, justo antes de los comicios. Desde su regreso al poder en 2025, Trump viene respaldando a candidatos de derecha en la región y hasta se atribuyó parte de sus triunfos, como el del colombiano Abelardo de la Espriella.

La reunión de Donald Trump y Flávio Bolsonaro previa a las elecciones en Brasil

En mayo de este año, Donald Trump recibió en el Salón Oval al senador Flávio Bolsonaro, precandidato presidencial por el Partido Liberal. El encuentro, que no figuraba en la agenda oficial y fue cerrado a la prensa, se produjo apenas semanas después de la visita de Lula da Silva a la Casa Blanca.

Flávio viajó sin confirmación de reunión y grabó un video desde Washington insinuando que podría ver al vicepresidente JD Vance, pero finalmente fue recibido por Trump, quien posó con él en una foto publicada por el propio senador.

La reunión se dio en un momento delicado para la campaña de Bolsonaro, tras la filtración de audios en los que pedía financiamiento para una película sobre su padre a un banquero luego detenido por fraude millonario.

El gesto de Trump, diplomáticamente inusual, reforzó la afinidad entre ambas familias y fue interpretado como un respaldo explícito a la candidatura del senador. Lula había pedido días antes que Washington no interfiriera en las elecciones brasileñas, pero la imagen junto a Bolsonaro funcionó como una respuesta política sin necesidad de declaraciones.