5 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Elecciones en Brasil: Donald Trump habló de "gran victoria" y anticipó una segunda vuelta ajustada

El presidente estadounidense se refirió a los comicios brasileños y calificó al resultado como "una gran victoria" de Flávio Bolsonaro. A su vez, el secretario de Estado, Marco Rubio, agregó que la segunda vuelta estaba dentro de lo esperado y que “veremos qué pasa”.

Por
Washington sigue de cerca la elección brasileña. 

Washington sigue de cerca la elección brasileña. 

Tras las elecciones llevadas a cabo en Brasil este domingo 4 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se refirió por primera vez al resultado y calificó el desempeño de Flávio Bolsonaro como una “gran victoria”. El mandatario destacó que, aunque ajustada, la elección fue “increíble, de verdad” y anticipó que la segunda vuelta frente a Luiz Inácio Lula da Silva tendrá un desenlace “muy reñido”.

Scott Bessent y Javier Milei.
Te puede interesar:

El secretario del Tesoro de EEUU confirmó que podría volver a asistir con fondos a la Argentina: "Es un gran aliado"

"Es una gran victoria. Ajustada, pero es una gran victoria. Increíble, de verdad", señaló el mandatario estadounidense frente a la prensa de la Casa Blanca. En cuanto al balotaje, Trump se sinceró y sostuvo: "Creo que van a ser unas elecciones muy reñidas. Serán muy reñidas".

En esa misma línea, el secretario de Estado Marco Rubio expresó: "Habrá una segunda vuelta. Creo que todo el mundo esperaba que la hubiera, así que veremos qué pasa".

El hijo del expresidente creció en Estados claves de Brasil y se impuso en las elecciones

El hijo del expresidente creció en Estados claves de Brasil y se impuso en las elecciones

En los últimos meses, el gobierno de Donald Trump endureció su postura hacia Brasil al aplicar aranceles a varios productos, retirar el visado a la embajadora en Washington y tomar medidas diplomáticas que el presidente Lula Da Silva denunció como injerencia electoral en favor de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente preso por liderar un intento de golpe de Estado luego de las elecciones de 2022.

Además, Estados Unidos suspendió temporalmente sus servicios consulares en Brasil por “motivos de seguridad”, justo antes de los comicios. Desde su regreso al poder en 2025, Trump viene respaldando a candidatos de derecha en la región y hasta se atribuyó parte de sus triunfos, como el del colombiano Abelardo de la Espriella.

La reunión de Donald Trump y Flávio Bolsonaro previa a las elecciones en Brasil

En mayo de este año, Donald Trump recibió en el Salón Oval al senador Flávio Bolsonaro, precandidato presidencial por el Partido Liberal. El encuentro, que no figuraba en la agenda oficial y fue cerrado a la prensa, se produjo apenas semanas después de la visita de Lula da Silva a la Casa Blanca.

Flávio viajó sin confirmación de reunión y grabó un video desde Washington insinuando que podría ver al vicepresidente JD Vance, pero finalmente fue recibido por Trump, quien posó con él en una foto publicada por el propio senador.

La reunión se dio en un momento delicado para la campaña de Bolsonaro, tras la filtración de audios en los que pedía financiamiento para una película sobre su padre a un banquero luego detenido por fraude millonario.

El gesto de Trump, diplomáticamente inusual, reforzó la afinidad entre ambas familias y fue interpretado como un respaldo explícito a la candidatura del senador. Lula había pedido días antes que Washington no interfiriera en las elecciones brasileñas, pero la imagen junto a Bolsonaro funcionó como una respuesta política sin necesidad de declaraciones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

trump creo una fuerza especial para avanzar con la inteligencia artificial en eeuu

Trump creó una fuerza especial para avanzar con la inteligencia artificial en EEUU

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump sostuvo que el piloto que atacó a otro en un vuelo rumbo a Israel podría estar relacionado con Irán

Trump se reunió con 31 ejecutivos tecnológicos sobre la IA. 

Trump ordenó cambiar el nombre inteligencia artificial por "Superinteligencia"

Donald Trump no quiere que China gane la carrera por la IA.

Trump se mete de lleno en la pelea por la IA: convocó a altos ejecutivos tecnológicos a la Casa Blanca

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump rechazó la última propuesta de Irán, pero retomará la negociación para reabrir el estrecho de Ormuz

Donald Trump destacó el trabajo conjunto entre Estados Unidos y Reino Unido para la captura.

Trump habló de los cinco detenidos en Reino Unido: "Buscaban causar un gran daño, los veníamos investigando"

Rating Cero

Antonela Roccuzzo y un guiño íntimo en la despedida de Leo. 

Antonela Roccuzzo realizó un emotivo posteo por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina

Marta Fort, hija de Ricardo Fort.
play

"Tengo más familiares arriba que abajo": la reflexión de Marta Fort sobre la vida después de la muerte

Maxi Ghione fue liberado bajo condiciones judiciales en la causa que lo investiga por amenazas y privación de la libertad. 

Maxi Ghione rompió el silencio luego de ser liberado en Lehmann: "La verdad la va a decir la justicia"

El protagonista renunció a los lujos y eligió una vida diferente.

Es hijo de un famoso conductor argentino, pinta casas y vive de paseos en bicicleta en Bariloche

El conductor habló de su relación.

Es un famoso conductor y dijo la verdad detrás de su separación tras 30 años de matrimonio: "No vale la pena remar"

La protagonista hizo una confesión íntima al aire.

"Estoy enamorada": la confesión de una de las conductoras argentinas más famosas

últimas noticias

Jorge Carrizo tenía una perimetral que no le impidió golpear y patear a su novia en Béccar. Fue detenido este lunes.

Violencia de género en Béccar: un hombre golpeó, pateó y arrastró a su novia y terminó detenido

Hace 22 minutos
play

Como efecto de una desregulación de Sturzenegger, se rompió un puente que une a Chaco y Corrientes

Hace 42 minutos
play
Aixa Dana, de 20 años, asesinada en Tigre.

Imputaron por femicidio y abuso sexual al acusado de matar a Aixa en Tigre y se negó a declarar

Hace 44 minutos
Luis Toto Caputo habló sobre la actualidad económica del país en un programa de straming afín al gobierno libertario.

Luis Caputo: "Estados Unidos reconoce que el cambio que hay en Latinoamérica se dio a partir de Milei"

Hace 1 hora
Franco Colapinto en Malasia.

"Nos la jugamos y no salió", Colapinto volvió a referirse a la estrategia fallida de Alpine en Baréin

Hace 1 hora