Es descendiente de Ómicron y ya fue identificada en tres pacientes internados en La Plata. Por ahora, no hay pruebas de que provoque cuadros más graves ni motivos para generar alarma.

En Argentina, la variante se detectó en dos bebés y un adulto.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) puso bajo vigilancia a PJ.2.1, una nueva variante de COVID-19 que ya fue detectada en distintos países y que también llegó a la Argentina, según la información del organismo del 19 de noviembre.

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Se trata de una descendiente de Ómicron que presenta múltiples mutaciones que podrían facilitar su propagación. Su frecuencia está aumentando y los estudios sugieren que podría tener ventajas para infectar las células, aunque todavía no se sabe cuánto más contagiosa sería.

En cuanto a su gravedad, hasta ahora no hay pruebas de que cause más neumonías, internaciones o muertes. La OMS considera bajo el riesgo adicional, aunque advierte que todavía faltan datos.

En el país, investigadores de La Plata identificaron la variante en tres pacientes internados: dos bebés de 1 y 2 meses y un adulto de 58 años. Esto no significa que la variante haya causado las internaciones.

Los datos oficiales también muestran movimiento en la circulación del virus. El último informe epidemiológico registró 26 detecciones de SARS-CoV-2 en la vigilancia de infecciones respiratorias graves, frente a 18 del informe anterior. No se sabe si este aumento está relacionado con la nueva variante.

Los primeros estudios de laboratorio muestran que los anticuerpos generados por las vacunas disponibles todavía reconocen la variante, pero falta conocer su efectividad clínica específica. La vacunación sigue siendo importante, especialmente en personas de riesgo.

Por eso, la nueva variante merece vigilancia, pero no hay motivos para generar alarma. Lo importante es saber si aumenta las internaciones y las muertes: por el momento no hay datos en ese sentido y nada lo sugiere. Una nueva variante no significa necesariamente una nueva emergencia sanitaria.

Fuentes: Organización Mundial de la Salud (19/11/2026) y Ministerio de Salud de la Nación, Boletín Epidemiológico Nacional, semana epidemiológica 44 de 2026.