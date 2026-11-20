El expresidente brasileño, que cumple prisión domiciliaria por sus problemas de salud, ingresó este viernes al hospital privado DF Star. Los médicos informaron que sufría una obstrucción intestinal "casi completa".

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue internado de urgencia este viernes tras sufrir fuertes dolores abdominales provocados por una obstrucción intestinal, según informó su hijo Carlos, en un nuevo episodio de los recurrentes problemas de salud que sufre como consecuencia de la puñalada que recibió en el abdomen en 2018.

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El líder derechista, quien fue condenado a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado contra Lula Da Silva y cumple arresto domiciliario, fue trasladado bajo escolta de la Policía Militar del Distrito Federal al DF Star, un hospital privado de Brasilia. Tras realizarse los primeros estudios, los médicos le diagnosticaron una obstrucción intestinal "casi completa".

Carlos Bolsonaro informó en X que "la evolución del cuadro ocurrió en pocas horas", ya que el miércoles había visitado a su padre y "todo parecía normal". "Estoy con mi padre en la habitación inicial. La primera impresión fue horrible. Dilatación abdominal extremadamente exagerada, causando extrañeza", aseguró.

Explicó que "después de exámenes y estudios, se constató obstrucción intestinal casi completa, y está siendo medicado para el dolor y tentativa inicial de reversión del cuadro sin necesidad de acción invasiva". "Sigue con abdomen distendido, dolor agudo controlado con medicamentos y cuadro inflamatorio detectado. A cada momento una actualización del cuadro crítico. ¡Otra vez!", lamentó.

El delicado estado de salud de Bolsonaro fue uno de los motivos por los cuales la Justicia brasileña le concedió la prisión domiciliaria. En abril de 2025 se sometió a una cirugía para reconstruir la pared abdominal; en septiembre de ese año volvió a ser internado por una crisis de hipo y vómitos, y en diciembre fue operado de una hernia inguinal bilateral. Su última internación fue en marzo de este año, cuando fue diagnosticado con bronconeumonía bacteriana bilateral.

Flávio Bolsonaro afirmó estar dispuesto a volver a ser candidato en Brasil y justificó su huida a Estados Unidos

El senador brasileño y excandidato de la derecha a presidente de Brasil, Flávio Bolsonaro, afirmó que se encuentra dispuesto a presentarse nuevamente en unos comicios del país vecino tras su derrota en el balotaje contra Lula da Silva y mientras permanece en Estados Unidos, a donde se fugó luego de la última votación.

En diálogo con la agencia Reuters, Bolsonaro se mostró abierto a presentarse como candidato en una nueva elección en Brasil y advirtió que el calendario político podría cambiar debido a la situación económica. "Si surge una nueva contienda electoral, estoy listo para regresar", expresó.

También rechazó las objeciones de su salida hacia Estados Unidos, que ocurrió en el marco de su aceitada relación con el mandatario de ese país, Donald Trump: "Sinceramente, no podría importarme menos. Estoy convencido de que necesitaba estar aquí". Previo a la fuga, el Supremo Tribunal Federal había exigido que entregue su pasaporte ya que permanece investigado por presunto lavado de dinero.