Sergio Moro, el juez que condenó a Lula, arrasó en Paraná y fue elegido gobernador El exmagistrado de la causa Lava Jato, que mandó a la cárcel al mandatario en 2017, venció con más del 50% de los votos por el Partido Liberal, consolidando su transición a la política ejecutiva en Brasil. Por Agregar C5N en









Sergio Moro ganó las elecciones a gobernador de Paraná como candidato del Partido Liberal.

Sergio Moro logró una contundente victoria electoral y se convirtió en el nuevo gobernador del estado de Paraná, al superar el 50% de los votos con más del 96% de las mesas escrutadas. Candidato por el Partido Liberal (PL), el exjuez federal de Curitiba que encarceló a Lula da Silva por corrupción en 2017, acumuló más de 3 millones de sufragios, aventajando ampliamente a su principal competidor, Sandro Alex, del Partido Social Democrático (PSD), quien obtuvo alrededor de 1,5 millones.

Los comicios regionales se desarrollaron en el marco de la primera vuelta electoral en Brasil, jornada en la que los ciudadanos también votaron en la contienda presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Moro, nacido el 1 de agosto de 1972 y graduado como abogado en 1995, dio de este modo un nuevo paso en su carrera política tras haber sido electo senador por Paraná en 2022.

Moro adquirió trascendencia internacional al desempeñarse como juez federal en Curitiba y liderar la Operación Lava Jato, la investigación iniciada en marzo de 2014 que destapó una red multimillonaria de sobornos y lavado de dinero vinculada a la petrolera estatal Petrobras y a grandes empresas constructoras. En julio de 2017 sentenció a Lula da Silva a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en la causa del tríplex de Guarujá. El encarcelamiento de Lula duró casi 600 días, lo que le impidió participar en las elecciones presidenciales de 2018.

Años después, la situación legal dio un vuelco cuando el Supremo Tribunal Federal anuló las condenas dictadas contra el líder del Partido de los Trabajadores. El máximo tribunal determinó que el juzgado de Curitiba carecía de competencia territorial y concluyó que Moro había actuado con parcialidad en los procesos. A pesar de los señalamientos de sus detractores, quienes lo acusaron de actuación politizada y de un uso abusivo de las prisiones preventivas, Moro mantuvo un sólido respaldo popular en Paraná.

Tras dejar la magistratura, Moro se desempeñó como ministro de Justicia y Seguridad Pública en la gestión de Jair Bolsonaro, cargo del que se alejó posteriormente. En el plano político, el dirigente reafirmó en el pasado que jamás estaría alineado con Lula o con su fuerza política debido a los escándalos de corrupción. Con su triunfo en las urnas, el gobernador electo prometió "demostrar que un gobierno puede ser honesto y eficiente al frente del Ejecutivo estatal".