Balotaje en Brasil: a quién irían los votos de los tres principales candidatos que quedaron afuera

Augusto Cury, Renan Santos y Ronaldo Caiado sumaron el 7,32% de los votos, mucho más que los 1,93 puntos que separaron a Flávio Bolsonaro de Lula da Silva. Un repaso de quiénes son los tres candidatos y qué dijeron sobre la segunda vuelta.

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro definirán la presidencia de Brasil el 25 de octubre . Con el 99,87% de los votos escrutados, el senador del Partido Liberal (PL) obtuvo el 47,06% y el actual presidente el 45,12%. El Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmó la primera vuelta más ajustada desde 1989, cuando Brasil retomó las elecciones directas tras la dictadura. Será la octava vez que la elección presidencial se resuelve en balotaje. Para ganar, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) necesita el 62% de los votos de las terceras fuerzas, o aumentar la participación .

Lula, de 80 años, busca su cuarto mandato. Flávio, de 45, es hijo del expresidente Jair Bolsonaro . El senador creció de forma significativa en la recta final de la campaña y llegó a ser considerado favorito para el balotaje por algunos sectores , entre ellos agentes del mercado financiero.

Daniel Schteingart , director de Desarrollo Productivo y curador de Argendata en la ONG Fundar, analizó los números en un hilo en X, donde planteó que es la primera vez desde 1998 que Lula no termina primero en la primera vuelta . Para los Bolsonaro, el 47% es mejor resultado que el de Jair en 2018 (46%) y en 2022 (43%). Además, el giro fue extendido: Flávio ganó 716 municipios que hace cuatro años habían votado a Lula, y ninguno hizo el recorrido inverso . Lula retrocedió en 25 de los 27 estados; solo mejoró en el Distrito Federal (1,3 puntos) y quedó igual en Amapá.

El tamaño del municipio explica gran parte del cambio, ya que por sí solo da cuenta de cerca del 40% de las diferencias entre distritos . En los de menos de 10.000 electores, Lula cayó 6,5 puntos, mientras que en las ciudades de más de un millón cayó apenas 0,4. La educación sigue un patrón parecido: donde menos del 9% de los adultos tiene título universitario, Lula perdió 4,6 puntos, y donde lo tiene más del 27%, perdió menos de uno.

El Nordeste, por su parte, no alcanzó. En 2022 le dio a Lula 13 millones de votos de ventaja, suficientes para compensar el resto del país y terminar 6,2 millones arriba . Este año esa ventaja bajó a 11,1 millones, mientras que la desventaja en el Sudeste pasó de 2,4 a 5,7 millones y la del Sur, de 3,1 a 5,0. Para Schteingart, además, se trata de un fenómeno regional: Sudamérica castiga al que gobierna, y desde 2020 el oficialismo perdió 13 de las últimas 15 elecciones en la región.

Tercero, cuarto y quinto: los votos que pueden definirlo todo

Los tres candidatos que quedaron detrás de los finalistas suman el 7,32% de los votos, una cifra muy superior a la diferencia de 1,93 puntos que separó a Lula de Bolsonaro. De ahí su peso en el balotaje.

Según la última encuesta de Quaest, en un escenario de balotaje, Flávio Bolsonaro recibiría el 60% del electorado de Renan Santos, el 43% del de Ronaldo Caiado y el 34% del de Augusto Cury. Lula, en cambio, se quedaría con el 11% de los votantes de Santos, el 19% de los de Caiado y el 23% de los de Cury.

Los números hoy favorecen a Flávio en la transferencia de votos, pero ninguno de los tres candidatos que quedaron afuera llamó a votar por uno de los finalistas, y el voto en blanco, la abstención y las divisiones internas como la del Partido Social Democrático (PSD) serán variables clave. A Lula le quedan tres semanas para ampliar su base más allá del Nordeste y para convencer a un electorado, el de los municipios chicos y con menor nivel educativo, que se le fue en esta primera vuelta.

Para dar vuelta este resultado, el PT tendría que sumar más de 11 millones de votos netos entre los que no votaron o votaron en blanco o nulo. Es cerca de un tercio de los que se abstuvieron, un grupo no menor: hubo 2.300.798 votos en blanco (1,84%) y 3.674.249 nulos (2,93%).

Augusto Cury

Escritor y psiquiatra nacido en 1958, Cury es uno de los autores más leídos de Brasil, con más de 40 millones de libros vendidos. Compitió por Avante, un partido de centro, junto al exdiputado Júlio Delgado. Nunca ocupó un cargo político y fue para muchos la candidatura sorpresa de la elección. Su campaña planteó que Brasil quedó atrapado entre el lulismo y el bolsonarismo y buscó representar a quienes rechazan esa polarización. En lo económico, propuso déficit fiscal cero, reducción del gasto público y un Estado más pequeño, junto con más políticas de educación y salud mental.

Augusto Cury rechaza identificarse con la derecha o la izquierda y se define a sí mismo como una alternativa de centro. Reuters

¿Qué dijo sobre el balotaje? "No voy a apoyar a Lula da Silva, cero", planteó, y agregó que tampoco apoyará a Flávio Bolsonaro. ¿A dónde pueden ir sus votos? Quaest le asigna a Flávio el 34% y a Lula el 23%. El equipo de Lula ya buscó acercarse a Cury, con la mirada puesta en un posible "efecto Tebet", en referencia al apoyo que la senadora Simone Tebet le dio al petista en 2022.

Renan Santos

Tiene 42 años, preside el partido Missão y fue dirigente del Movimiento Brasil Livre (MBL). Es un empresario y músico que ganó notoriedad al liderar protestas contra la corrupción desde 2014 y que construyó una base de millones de seguidores en redes, sobre todo entre jóvenes. Propone llevar a Brasil el modelo de seguridad de Nayib Bukele y aplicar en lo económico las recetas de Javier Milei; su compañero de fórmula es el militar retirado Aroldo Medina.

Renan Santos, una figura polémica en redes sociales. AFP

En cuanto al balotaje descartó apoyar a cualquiera de los dos finalistas: aseguró que no votaría ni al PT ni a Flávio. Según Quaest, le daría a Flávio el 60% de su electorado y a Lula el 11%, pero es el electorado más resistente a la migración: el 27% votaría en blanco o anularía, por lo que no podría sumarse automáticamente todo el voto de derecha para Bolsonaro.

Ronaldo Caiado

Médico de 76 años, Caiado gobernó Goiás durante ocho años, tiene estrechos vínculos con el sector agropecuario y compitió por el Partido Social Democrático (PSD) junto a Gilberto Kassab. Es un adversario histórico de Lula: ya se enfrentaron en las elecciones de 1989. Prometió como primera medida una amnistía "amplia, general e irrestricta" para los condenados por el intento de golpe de enero de 2023, incluido Jair Bolsonaro, y planteó entre sus objetivos impedir que el PT vuelva a gobernar.

Ronaldo Caiado se inició en la política como dirigente agrario. Isac Nóbrega/PR

De cara a la segunda vuelta, Caiado se inclina por la neutralidad tras criticar a ambos finalistas, y manifestó que abandonar su candidatura para apoyar a Bolsonaro "ni siquiera se consideró". De entre sus votos, Quaest le asigna a Flávio el 43% y a Lula el 19%. Dentro del PSD hay divisiones, Sandro Alex y João Rodrigues avanzan hacia Flávio, Otto Alencar, de Bahía, se acerca a Lula, y Kassab prevé liberar a las directorias estaduales para que apoyen a quien convenga en cada región.

La cuenta de Lula y su estrategia para el balotaje

Schteingart plantea que, para ganar, Lula necesita el 62% de los votos de las terceras fuerzas, o bien subir mucho la participación o cambiar votos en blanco, y advierte que luce difícil, porque esas fuerzas tienden a tener electorados más favorables a la derecha. En el caso puntual de Cury, en tanto, su electorado podría estar más cerca de la base petista.

Fernanda Cornejo, periodista especializada en internacionales de C5N, describió el rumbo que tomaría la campaña del presidente. Según explicó, Lula apunta primero a los mayores de 70, para quienes el voto no es obligatorio: los interpeló al votar en una escuela de San Bernardo do Campo, donde les pidió que fueran a votar porque "no da lo mismo" quién gane para sus hijos y sus nietos.

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También buscaría seguir entrando en el sector de los jóvenes. La decisión de Lula de faltar al debate presidencial para ir a un streaming que batió récords de audiencia apuntaba a ese público, aunque Cornejo la calificó de jugada de último momento.

Por último, la periodista anticipa un Lula "mucho más controversial", en un espacio de disputa de ideas, y recordó su frase: "Yo soy muy bueno en el mata-mata". Según Cornejo, Lula irá al debate de segunda vuelta, algo que ya había anticipado cuando se bajó del último debate de O Globo, y se medirá cara a cara con Flávio Bolsonaro, a quien describe como poco dado a la declaración pública, no el hijo más carismático ni el elegido de Jair Bolsonaro.