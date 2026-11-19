Colombia realiza el primer paro nacional contra el gobierno de De la Espriella La marcha fue convocada por las centrales obreras en rechazo al proyecto de reforma tributaria y las políticas empleo público y servicios sociales impulsadas por el líder ultraderechista. Por Agregar C5N en









Multitudinarias marchas en Colombia.

Colombia atraviesa este jueves el primer paro nacional contra el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La medida fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fecode, organizaciones sociales y demás sectores políticos opositores en reclamo al proyecto de Ley de Rescate Económico, las políticas empleo público y servicios sociales impulsadas por el líder ultraderechista.

Las protestas comenzaron desde primeras horas de la mañana en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla donde se llevan a cabo cierre de rutas y fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, en un clima de fuerte polarización política.

El mandatario había confirmado días atrás que iba a desistir de aplicar el IVA a los productos de la canasta familiar y de imponer nuevas cargas al sector agropecuario. Pese a eso, las organizaciones sociales mantuvieron la convocatoria. A los reclamos mencionados se suman el temor por la estabilidad laboral en el Estado, la posible privatización de empresas como Ecopetrol, Cenit y el Grupo Bicentenario, y la atención a los damnificados por el terremoto y el rechazo a la ley de sometimiento aprobada en el Congreso.

Las críticas de la oposición: "Va a empobrecer a muchos sectores vulnerables" "Esta es una reforma que va a empobrecer definitivamente a muchos sectores vulnerables, incluidas las capas medias y por supuesto a los sectores más pobres de la población", expresó a agencia EFE el senador Iván Cepeda, uno de los líderes de la oposición.