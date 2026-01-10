11 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Estados Unidos les pidió a sus ciudadanos que abandonen Venezuela de inmediato

"La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo inestable. Dado que se han reanudado los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país de inmediato", pidió el Gobierno estadounidense en un comunicado.

Por
La Casa Blanca advirtió que hay milicias armadas en Venezuela que están cazando estadounidenses.

La Casa Blanca advirtió que hay milicias armadas en Venezuela que están cazando estadounidenses.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado este sábado en el que les pidió a sus ciudadanos que se encuentran en Venezuela que abandonen el país "inmediatamente" por la delicada situación de seguridad que describieron como "inestable".

Donald Trump lanzó una fuerte advertencia a Cuba.
Te puede interesar:

Ultimátum de Trump a Cuba: "Lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde"

"Hay reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, que instalaron retenes y registran los vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o de apoyo a Estados Unidos", indicó la cartera dirigida por Marco Rubio que también advirtió a los norteamericanos de "tomar precauciones y estar atentos a su entorno".

Venezuela Diosdado

La advertencia de la Casa Blanca sucedió cuando se cumplió una semana exacta de que Washington ordenara la intervención militar en Venezuela y que terminó no solo con la captura del lider del régimen chavista, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Además, murieron al menos unos 40 civiles y unos 32 soldados cubanos encargados de la seguridad personal del presidente depuesto durante los bombardeos en Caracas, durante el sábado pasado.

"Venezuela tiene el nivel más alto de alerta de viaje (Nivel 4: No viajar) debido a los graves riesgos para los estadounidenses, que incluyen detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente", concluyó el comunicado emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Venezuela: denunciaron que solo liberaron al 1% de los presos políticos

Después de que el gobierno de Venezuela anunció esta semana que liberaría a una enorme parte de los presos políticos del régimen, según el líder opositor Edmundo González no se concretó ni el 1% del fin de estas reclusiones. Así lo aseguró mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

"Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra. No se ha alcanzado ni siquiera el 1% de las excarcelaciones anunciadas. Mientras tanto las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas", sostuvo el excandidato presidencial durante las últimas elecciones de 2024, en las que estuvo acompañado en la fórmula por María Corina Machado.

Embed - EDMUNDO GONZÁLEZ: "La LIBERTAD NO SE ANUNCIA, SE EJECUTA"

"La espera prolongada no es neutral. Genera angustia, revictimiza y profundiza el daño ya causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías", dijo González. Luego, agregó que "la libertad no se anuncia. Se ejecuta. Los derechos humanos no se administran con dilaciones ni opacidad".

Según la organización venezolana de derechos humanos Foro Penal, en el país hay unos 810 presos políticos. Pero para otras asociaciones como Justicia, Encuentro y Perdón, la cifra asciende a más de 1.000. Si bien el chavismo anunció esta semana que se haría una gran liberación de las personas que se encuentran recluidas por participar en diferentes movilizaciones y actos públicos contra el régimen, el gobierno fue concretando las excarcelaciones a cuentagotas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El 11 titular de Jordania sin Yazan Al-Naimat ni Mousa Al Tarami, dos de las figuras del equipo.

Todo sobre Jordania, el rival inesperado de la Selección argentina que hará historia en el Mundial 2026

Trump ya evalúa intervenir militarmente en Irán.

Cuáles son las opciones militares que evalúa Trump para Irán

Nicolás Maduro Guerra, el hijo del lider chavista, fue el encargado de transmitir el primer mensaje de su padre preso en Estados Unidos.

Nicolás Maduro emitió su primer mensaje desde la cárcel en Estados Unidos

La Santa Sede intentó hasta último momento evitar la invasión estadounidense.

Revelan que el Vaticano negoció una salida de Maduro a Rusia para evitar la incursión militar de EEUU

El joven de 34 años fue detenido.

EEUU: detuvieron a un hombre que robó más de 100 restos humanos de un cementerio

Trump opinó que el encuentro con Petro en Washington será positivo.

Trump aseguró que su reunión con Petro saldrá "fenomenal"

Rating Cero

El colombiano contó que había soñado con su muerte.

Video: el momento del accidente de Yeison Jiménez, el cantante que predijo su muerte

Zaira Nara, otra vez separada.

Zaira Nara se separó de Robert Storm a poco tiempo de iniciar su romance

Yanina Latorre fue reemplazo de Maxi López.

Escándalo en MasterChef Celebrity: revelaron qué pasó detrás de cámara tras la participación de Yanina Latorre

La Mona Jiménez y una vida cargadas de hitos. 
play

En su cumpleaños: los 11 datos más llamativos de Carlos "La Mona" Jiménez

La Mona Jiménez cumple 75 años.

La Mona Jiménez cumple 75 años a puro cuarteto: de odiar su apodo a convertirse en patrimonio cultural

El cambio de imagen reforzó su perfil mediático y volvió a posicionarla como una de las figuras más comentadas del reality.

La impresionante transformación de Sofía "La Reini" Gonet: buscó llamar la atención de Germán Martitegui

últimas noticias

El gobernador chubutense reclamó penas más duras contra quienes provocan los incendios.

Torres reclamó "medidas ejemplificadoras" por los incendios intencionales en Chubut

Hace 9 minutos
El colombiano contó que había soñado con su muerte.

Video: el momento del accidente de Yeison Jiménez, el cantante que predijo su muerte

Hace 17 minutos
Zaira Nara, otra vez separada.

Zaira Nara se separó de Robert Storm a poco tiempo de iniciar su romance

Hace 27 minutos
play
Bruno Scopazzo en el set de El Eternauta.

El creador de Guardianas del Pop Argentino habló del clip viral: "La IA es una gran herramienta, pero no reemplaza la creatividad"

Hace 1 hora
Donald Trump lanzó una fuerte advertencia a Cuba.

Ultimátum de Trump a Cuba: "Lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde"

Hace 1 hora