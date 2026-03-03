4 de marzo de 2026 Inicio
La prensa iraní aseguró que el hijo de Ali Khamenei fue elegido como el nuevo líder supremo de la República Islámica

Según medios locales, Mojtaba fue designado por la Asamblea de Expertos para suceder a su padre, quien fue asesinado a sus 86 años por el ataque conjunto que realizaron Estados Unidos e Israel.

Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo de Irán.

Tras la muerte de Ali Khamenei por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, la Asamblea de Expertos de Irán eligió a su hijo, Mojtaba, como el nuevo líder supremo de la República Islámica. Así lo aseguró durante este martes el medio opositor del país Iran International.

Irán es el foco de los ataques, pero las consecuencias se expanden en toda la zona.
Según la prensa iraní, el anuncio oficial de la designación de Mojtaba como el sucesor de su padre en el máximo cargo del país se realizaría después del funeral de Khamenei. La ceremonia para despedirlo comenzará este miércoles y está previsto que dure hasta el próximo sábado, justo en medio del Ramadán, el período más importante para los musulmanes.

Mojtaba es un clérigo chiita de 56 años de rango medio y hace años que se especulaba que podría ser el sucesor de su padre como líder supremo, ya que tiene fuertes vínculos con los Cuerpos Guardia Revolucionaria Islámica, una de las fuerzas más importantes dentro del país y que fue creada después de la Revolución de 1979.

Su elección como líder supremo de Irán podría avivar las tensiones dentro de los clérigos y no solo porque Mojtaba nunca ocupó un cargo político. Además, se ha criticado con dureza que la República Islámica adopte la misma lógica de gobierno hereditario que regía durante la monarquía del Sha. De todos modos, el hijo de Khamenei se habría presentado como la mejor elección en este momento de crisis que atraviesa el país.

Al igual que su padre, Mojtaba es considerado un ultraconservador que expresó públicamente la represión a los opositores al gobierno y una política agresiva frente a los adversarios externos. Hasta su nuevo cargo, se dedicaba a enseñar teología chiíta en un seminario en la ciudad de Qom, el centro religioso de Irán.

Según una investigación realizada por Bloomberg, Mojtaba está vinculado a una red financiera internacional para mantener y transferir activos fuera de Irán, desde bienes raíces de alto valor en Londres y Dubái, así como intereses relacionados con el transporte marítimo, hasta hoteles en Europa. Además, esos fondos provendrían en gran medida de los ingresos del petróleo y que se canalizarían a traves de instituciones financieras a diferentes lugares del mundo.

La acusación en contra de Mojtaba fue rechazada por la Asamblea de las Fuerzas de la Línea del Imán, un grupo político iraní liderado por su tío Hadi Khamenei.

Por último, Mojtaba se encuentra bajo sanciones impuestas por Estados Unidos desde 2019 por considerar que actuó en representación del líder supremo, sin haber sido designado para tal puesto en ese entonces. Además, se lo acusó de trabajar en conjunto con la Fuerza Quds, una división de la Guardia Revolucionaria especializada en inteligencia militar, para fomentar actividades en la región de la mano de Hamás, Hezbolá y la Jihad Islámica Palestina, entre otros.

La advertencia de Donald Trump a Irán: "Estados Unidos está abastecido y listo para ganar a lo grande"

En pleno recrudecimiento del conflicto con Irán, el presidente norteamericano, Donald Trump, aseguró este martes que el poder armamentístico de su país "nunca ha sido tan alto" y advirtió que Estados Unidos "está abastecido y listo para ganar a lo grande". Por otro lado, sostuvo que "la actual operación militar contra el régimen iraní es solo el comienzo de una escalada mayor que aún no sucedió".

"Las reservas de municiones de Estados Unidos, en el rango medio y medio-alto, nunca han sido tan altas ni mejores. Como me dijeron hoy, contamos con un suministro prácticamente ilimitado de estas armas. Se pueden librar guerras eternamente, y con mucho éxito, utilizando únicamente estos suministros (¡que son mejores que las mejores armas de otros países!)", escribió el mandatario durante la madrugada en su cuenta de su red social, Truth Social.

Sin embargo, admitió que "en el rango más alto, tenemos un buen suministro, pero no estamos donde queremos estar", y apuntó contra su predecesor: "Mucho armamento adicional de alta calidad se almacena en países remotos. El somnoliento Joe Biden dedicó todo su tiempo y el dinero de nuestro país a dárselo todo a P.T. Barnum (¡Zelenski!) de Ucrania, por valor de cientos de miles de millones de dólares. Y, aunque regaló gran parte de las armas de alta gama (¡GRATIS!), no se molestó en reemplazarlas".

"Afortunadamente, reconstruí el Ejército en mi primer mandato y sigo haciéndolo. Estados Unidos está abastecido y listo para ¡GANAR A LO GRANDE!", concluyó.

El lunes, Trump había advertido en una entrevista con CNN que "ni siquiera hemos empezado a golpearlos fuerte; lo grande viene pronto", y subrayó que Washington posee la capacidad operativa para prolongar e intensificar las incursiones mucho más allá de las cinco semanas previstas inicialmente.

Estos dichos fueron antes del ataque con dos drones, que provocó daños materiales y un incendio "limitado", a la embajada de Estados Unidos en Riad, según informó el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita.

"Pronto conocerán la respuesta de Washington al ataque a su embajada en Riad y al asesinato de soldados estadounidenses", expresó el presidente norteamericano.

