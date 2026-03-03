Fabián Cubero, furioso con Nicole Neumann por la fiesta de 15 de su hija: "No era lo acordado"

El exfutbolista manifestó su indignación tras el evento organizado por la modelo para Allegra. Según su testimonio, ambos mantienen un pacto legal que establecía condiciones diferentes para el festejo y las vacaciones de la adolescente en este año.

Fabián Cubero y Nicole Neumann enfrentados, una vez más, por la celebración de cumpleaños de su hija Allegra.

Lo que parecía resuelto se convirtió en un nuevo desencuentro familiar. El conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero por la organización del cumpleaños de Allegra se reactivó luego de la celebración realizada, exclusivamente, para la familia materna. El exjugador decidió referirse al tema después de los festejos que realizó la modelo por su cuenta el pasado 27 de febrero.

La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero sorprendió con un look único en su fiesta de 15

Ante las cámaras de SQP, programa de América TV, Fabián Cubero expresó su malestar tras conocerse imágenes de la fiesta y señaló la existencia de un supuesto acuerdo legal previo. Según el ídolo de Vélez, la joven realizaría un viaje con su madre, mientras que la fiesta clásica quedaría bajo la responsabilidad de la familia paterna.

"Nunca entendimos que iba a ser otro cumpleaños de 15, porque justamente no era lo que habíamos acordado", expresó el exfutbolista ante la pregunta del periodista. "Nos sorprende un poco, porque hay acuerdos firmados que no se respetan, pero tampoco se respeta la palabra de los abogados", añadió.

Cubero se mostró escéptico sobre la posibilidad de alcanzar la armonía con la madre de sus hijas en el futuro cercano. El deportista recordó otros incumplimientos recientes sobre el calendario de las vacaciones de invierno y lamentó la falta de respeto a los acuerdos previos. "Me parece que no hay buena predisposición para que haya paz", sentenció.

En tanto, Mica Viciconte validó la versión de su pareja mediante sus redes sociales y subrayó la importancia de cumplir con los pactos establecidos. "Cuando hay acuerdos, lo más sano es respetarlos", señaló. De todas maneras, la panelista confirmó que la celebración organizada por la familia paterna ocurrirá en abril de 2026 tras varios meses de intensa preparación.

Mica Mica Viciconte hizo su descargo tras conocerse los festejos de Allegra con Nicole Neumann. Instagram

Por su parte, Nicole Neumann negó rotundamente la existencia de cualquier compromiso formal sobre la división de los eventos. "No había nada pautado, nunca hubo nada pautado", aseguró la modelo, quien detalló que el festejo surgió por el deseo genuino de su hija. La celebración contó con la presencia de familiares, amigos y personalidades famosas.

El sofisticado diseño de Laurencio Adot para el debut de Allegra

Allegra Cubero celebró sus 15 años con una gran fiesta rodeada de amigos y familiares donde su look capturó todas las miradas. La joven eligió un diseño exclusivo de Laurencio Adot, quien también estuvo presente en la fiesta, y rompió con el estilo tradicional de quinceañera mediante una propuesta moderna y elegante.

Allegra Cubero en su fiesta de 15 junto a hermanas y mamá Allegra Cubero junto con sus hermanas y su mamá, Nicoles Nuemann. Redes Sociales

El vestido destacó por una parte superior dorada y una manga blanca que aportó un contraste sofisticado durante toda la velada. La falda incluyó tajos estratégicos que permitieron el lucimiento de la joven en la pista de baile y, tras la viralización de imágenes en la red, se convirtió en tendencia en las redes sociales.