Causa $LIBRA: piden que se cite a indagatoria al presidente Javier Milei

Una fundación vinculada al análisis y la investigación a la criminalidad económica solicitó la medida a la justicia. Entienden que hay indicios de una negociación incompatible con la función pública.

El empresario norteamericano, Hayden Davis, y Javier Milei habrían firmado un acuerdo días antes de ejecutarse la estafa. 

Axel Kicillof abrió el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires.
Kicillof abrió el ciclo lectivo en la Provincia y cruzó a Milei: "Está destruyendo las capacidades del Estado"

Ariel Zak, periodista de C5N, en Minuto1 con Gustavo Sylvestre, profundizó sobre la petición. "Entienden que tan solo con el twit que, oportunamente, fijó el presidente Javier Milei invitando a los argentinos a que inviertan en esa criptomoneda, ya había elementos para convocarlo. Hay un fuerte indicio de una negociación incompatible con la función pública", se explayó.

Zak agregó que este pedido se suma a otra gran cantidad de pruebas. La última novedad había sido "el hallazgo en un teléfono de Mauricio Gaspar Novelli de un acuerdo que habrían de firmar el presidente y Hayden Davis el día 30 de enero de 2025. Se llevó a cabo una reunión en la Casa Rosada solicitada por el propio Novelli", indicó el periodista.

Novelli
Mauricio Novelli, implicado en la causa $LIBRA, es el dueño del teléfono en el que se encontró el acuerdo entre Javier Milei y Hayden Davis.

CIPCE argumenta que, de ratificarse que hubo acuerdo entre los involucrados, el mismo constituiría un elemento que obliga a ajustar la investigación. "Con todo ese combo de información están diciendo 'No hay que esperar más', le plantean al fiscal Eduardo Taiano, que tiene delegada la investigación, y también al juez Marcelo Martínez de Giorgi", aclaró Zak y sumó que aseguran que "es el momento de convocar al presidente".

Las organizaciones amigas del tribunal, quienes aportan su análisis, aseveraron que "no hay otra decisión que tomar". Zak mencionó que en las próximas horas habría más novedades, porque se sumarían los pedidos por parte de las querellas, quienes solicitarían la citación a indagatoria de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ya que la prueba fue encontrada en el teléfono de uno de ellos.

El acuerdo confidencial entre Hayden Davis y Javier Milei

Un acuerdo confidencial firmado por Javier Milei y Hayden Davis antes del lanzamiento de $LIBRA, en el que el empresario estadounidense ofrece sus servicios al mandatario argentino sin una contraprestación, se hizo público y reactivó nuevas denuncias de la oposición por mentiras y ocultamiento de información.

Según detalló la periodista Sofía Caram, el servicio ofrecido por el estadounidense fue un "asesoramiento sobre tecnología blockchain e inteligencia artificial", y el documento establece que el trabajo fue "ad honorem". "El contrato, que no conocíamos, se dio en el marco de un viaje relámpago de Hayden Davis a la República Argentina: llegó a Ezeiza, estuvo menos de 40 horas en el país", explicó Caram.

Mauro Federico, por C5N, aseguró que "está todo a disposición de la Justicia". Y sumó: "Está dada toda la trazabilidad de las billeteras a las que deben pedirles que les den la identidad". Sin embargo, sostuvo que aún no se avanzó "porque está involucrado no solo el Presidente, sino también el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem".

