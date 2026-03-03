Maxi López contó cómo se reconcilió con Wanda Nara: "Te necesito, vení" El exfutbolista detalló en qué momento se amigó con la madre de sus tres hijos. "Vas madurando y vas diciendo: 'Al final, ¿para qué todo esto?'", deslizó. + Seguir en







Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity junto a sus tres hijos.

Maxi López, exparticipante de MasterChef Celebrity, reveló que el primer acercamiento con su exesposa y madre de sus tres hijos mayores, Wanda Nara, lo inició ella y terminó en buen puerto: "Me dice: 'Yo necesito amigarme con vos'". "Te lo dije mil veces", le respondió el exfutbolista a la actriz.

"No me gusta pelearme. Trato de buscar siempre, cuando está el problema, me concentro en la solución", explicó López durante una entrevista con Martín Cirio, y puntualizó que el acercamiento se terminó consolidando cuando la empresaria atravesó un tema personal relacionado con su salud.

"Me dijo: 'Te necesito, vení'", detalló el influencer, y aclaró: "Yo hablé con mi pareja actual, con Dani, que estaba con la nena de seis meses, y le dije: 'Tengo que estar. Tengo que estar porque es la madre de mis tres hijos… Quiero estar con mis hijos'".

López reconoció que puso "el orgullo de lado" porque recordó un consejo que le había dado su papá cuando tenía 10 o 12 años: "Un día, vos el orgullo lo vas a hacer un bollito y te lo vas a meter en el culo". De grande, entendió que, por sus hijos, era necesario "tragarse todo" para evitar que el conflicto escalara más.

El marido de Daniela Christiansson consideró que "es más copado" el vínculo actual que tiene con la conductora de MasterChef Celebrity. "Yo estoy completo, me siento completo y quiero que ella esté completa, porque si no me viene a romper las bolas a mí", remató entre risas.