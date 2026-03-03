3 de marzo de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 3 de marzo

El oficial cotiza a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de un comienzo de semana a la baja en un contexto de incertidumbre por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El dólar oficial cayó $45 durante febrero.

El dólar oficial cotiza este martes a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de haber comenzado la semana con una baja de $5, en un contexto de temor por las consecuencias en los mercados del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

Por su parte, en el segmento de los financieros, el Contado con Liquidación (CCL) se ubica por encima de los $1.400 mientras que el dólar MEP o Bolsa en a $1.418,95.

La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán impacta de lleno en los mercados energéticos. El cierre del estrecho de Ormuz y la paralización de grandes instalaciones empujan al gas europeo más de 70% en dos días y al Brent por encima de los u$s82, mientras que el dólar sube frente al euro, el yen y el franco suizo, impulsado por el aumento de los precios de la energía y las compras de activos de refugio.

dólar blue billetes divisas

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.395.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.463,35 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.418,95.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.423.

