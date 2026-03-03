Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 3 de marzo
El dólar oficial cotiza este martes a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de haber comenzado la semana con una baja de $5, en un contexto de temor por las consecuencias en los mercados del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.
Por su parte, en el segmento de los financieros, el Contado con Liquidación (CCL) se ubica por encima de los $1.400 mientras que el dólar MEP o Bolsa en a $1.418,95.
La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán impacta de lleno en los mercados energéticos. El cierre del estrecho de Ormuz y la paralización de grandes instalaciones empujan al gas europeo más de 70% en dos días y al Brent por encima de los u$s82, mientras que el dólar sube frente al euro, el yen y el franco suizo, impulsado por el aumento de los precios de la energía y las compras de activos de refugio.
Dólar Banco Nación hoy
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.395.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.463,35 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.418,95.