3 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Bill Clinton reveló que Donald Trump presumía de haber pasado "grandes momentos" junto a Jeffrey Epstein

El expresidente de Estados Unidos declaró bajo juramento ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Reiteró que nunca visitó la isla privada del financista.

Por
Bill Clinton tiene 79 años.

Bill Clinton tiene 79 años.

EFE

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, afirmó ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que Donald Trump le mencionó haber pasado “grandes momentos” con Jeffrey Epstein. Según el testimonio grabado, el intercambio ocurrió durante un torneo de golf entre 2002 y 2003, poco después de que Clinton dejara la Casa Blanca y mucho antes de la incursión política de Trump.

No hubo víctimas fatales en la sede diplomática.
Te puede interesar:

Tensión en Medio Oriente: un dron impactó en el consulado de EEUU en Dubái

En su declaración bajo juramento, Clinton relató que Trump estaba al tanto de sus viajes en la aeronave del magnate. El dirigente republicano le habría comentado en aquel entonces: “Sabes, pasamos grandes momentos juntos a lo largo de los años, pero nos distanciamos por un asunto inmobiliario”. Trump sostuvo previamente que el vínculo se enfrió cuando Epstein intentó contratar a jóvenes que trabajaban en su club Mar-a-Lago.

Pese a la revelación de estas conversaciones, Clinton aseguró que dicho intercambio no le hizo sospechar que Trump estuviera implicado en conductas indebidas. Ambos líderes negaron sistemáticamente haber tenido conocimiento de la red de tráfico sexual liderada por el financiero, quien se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba un juicio por cargos federales.

Clinton aprovechó su comparecencia ante el comité, de mayoría republicana, para reiterar que nunca visitó la isla privada de Epstein ni tuvo conocimiento de las 17 visitas que el empresario realizó a la Casa Blanca durante su mandato. Asimismo, su defensa subrayó que el exmandatario no enfrenta cargos criminales ni ha sido acusado formalmente de actividades delictivas vinculadas al caso.

Respecto a su relación personal, Clinton explicó que fue introducido a Epstein como un donante dispuesto a facilitar vuelos para su fundación contra el sida. Detalló que utilizó el avión privado para giras en África, Europa y Asia, aunque aclaró que dejó de recurrir a estos servicios después de 2003, tras considerar que el financiero no estaba “realmente interesado” en su labor humanitaria.

Durante el interrogatorio, el expresidente admitió haber recibido un masaje en el cuello por parte de una azafata en uno de esos vuelos, que luego fue identificada como víctima de abusos. “En ese momento no pensé que fuera nada inusual. He estado en muchos aviones de personas adineradas donde ofrecen masajes”, declaró para justificar por qué no sospechó de la situación en aquel momento.

Finalmente, el comité también citó a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quien manifestó no recordar haber conocido al financista. La difusión del video de la declaración generó controversia adicional al mostrar al expresidente distraído o riendo mientras revisaba evidencia fotográfica del caso, imágenes que su abogada debió retirarle durante la sesión oficial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pedro Sánchez y Donald Trump.

Trump anunció que cortará "todo trato comercial" con España porque le negó el uso de bases militares

Milei se reunió con Peter Lamelas.

Milei con Lamelas: el Gobierno blinda su relación con EEUU en plena escalada en Medio Oriente

El Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá

A 100 días del Mundial 2026: el panorama en medio del conflicto en México y entre Estados Unidos e Irán

YPF descarta subas bruscas de combustibles pese a la escalada bélica en Medio Oriente y el salto del petróleo

YPF descarta "subas bruscas" de combustibles pese a la escalada bélica en Medio Oriente y el salto del petróleo

Donald Trump ponderó el poder armamentístico de Estados Unidos.

La advertencia de Donald Trump a Irán: "Estados Unidos está abastecido y listo para ganar a lo grande"

La sede de la Corporación de Radiodifusión de la República Islámica (IRIB) fue atacada por Israel.

Israel anunció que bombardeó la sede de la TV estatal de Irán

Rating Cero

La conductora se deshizo de cada recuerdo de su vida con el futbolista.

El drástico gesto de Wanda Nara en su mansión de Italia que humilló a Mauro Icardi

El actor de 71 años sorprendió con sus dichos.

Francella reconoció el mal momento del cine y la TV en el país: "Hoy no hay trabajo, es la verdad"

El exparticipante de GH quedó envuelto en un hecho policial con su padre.

Gran Hermano: una grave denuncia sacude a la familia de Thiago Medina

Xavi, Emilia, Carlos Vives y Wisin en Telemundo en la presentación del adelanto de Somos más.
play

"Somos más": el himno latino para el Mundial 2026 que lanzaron Emilia Mernes, Xavi, Carlos Vives y Wisin

Las hijas de los artistas comparten nombre: ambas se llaman Margarita. 

Aseguran que Griselda Siciliani y Fito Páez tuvieron un romance secreto

Las versiones decían que la pareja se veía en el departamento de ella en Palermo.

Dante Spinetta salió al cruce de los rumores de noviazgo con Griselda Siciliani: "La última vez que la vi..."

últimas noticias

No hubo víctimas fatales en la sede diplomática.

Tensión en Medio Oriente: un dron impactó en el consulado de EEUU en Dubái

Hace 25 minutos
Bill Clinton tiene 79 años.

Bill Clinton reveló que Trump presumía de haber pasado "grandes momentos" junto a Epstein

Hace 32 minutos
Orlando Serapio fue encontrado en una cueva (izq.). Natalia Cruz, víctima del femicidio.

Dos hermanas fueron asesinadas por sus parejas y a uno de los femicidas lo encontraron escondido en una cueva

Hace 36 minutos
Martín Rappallini, presidente de la UIA.

La UIA pidió "respeto", pero reafirmó su "vocación de trabajar junto al Gobierno"

Hace 36 minutos
La conductora se deshizo de cada recuerdo de su vida con el futbolista.

El drástico gesto de Wanda Nara en su mansión de Italia que humilló a Mauro Icardi

Hace 37 minutos