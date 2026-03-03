A 100 días del Mundial 2026: el panorama en medio del conflicto en México y entre Estados Unidos e Irán

Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo se disputará en tres países, pero dos de ellos están envueltos en una gran escala de violencia que pone en alerta a los turistas.

El Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá

En la cuenta regresiva del Mundial 2026, a partir de este martes quedarán 100 días para el inicio de la Copa del Mundo, que contará con 48 selecciones participantes por primera vez y con tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. Pero en medio de la escalada de violencia mundial, ¿cuál es el panorama de acá al 11 de junio?

Si bien el ataque de Estados Unidos a Irán intensificó las dudas, el conflicto que podría afectar la competencia mundialista comenzó el pasado 22 de febrero en la zona metropolitana de Guadalajara luego de que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación , Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, fuera abatido .

El enfrentamiento fue descrito como “muy violento” : el grupo de seguridad intentó frenar el avance, lo que derivó en un intercambio de disparos bajo los parámetros de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza.

En el choque murieron ocho presuntos integrantes del grupo criminal y dos militares resultaron heridos . Durante la persecución, Oseguera Cervantes y su círculo más cercano escaparon hacia una zona boscosa. Allí se montó un cerco con apoyo aéreo; en ese tramo, los agresores impactaron un helicóptero, que debió realizar un aterrizaje de emergencia.

Todo esto se dio en la localidad de Jalisco, donde está previsto que se jueguen cuatro partidos y en medio del conflicto, la seguridad fue uno de los temas más sensibles a la hora de garantizar la disputa de la competencia en dicha sede e incluso en el país; sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la FIFA ratificó a México como sede y la ciudad “se encuentra asegurada”. “Todas las garantías” , le contestó a una periodista y aseguró que los turistas que visitarán el país no afrontarán “ningún riesgo”.

En esa línea, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró su confianza en la viabilidad de México como anfitrión y en la capacidad de las autoridades para garantizar condiciones seguras a ciudadanos y visitantes.

Gianni Infantino Claudia Sheinbaum Instagram

“Reiteré nuestra plena confianza en el país anfitrión y espero con gran entusiasmo que albergue todos los partidos programados allí”, escribió Gianni Infantino en la red social Instagram, en la que compartió una fotografía con la presidenta Sheinbaum tomada durante la ceremonia del sorteo para al torneo, en diciembre pasado.

“Seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Futbol 2026. Confirmamos la confianza en el país”, respondió Sheinbaum en X.

Mundial 2026: conflicto entre Estados Unidos e Irán

Días después del conflicto vivido en México, el clima internacional se tensó aún más tras las acciones militares de Estados Unidos sobre Irán el pasado 28 de febrero. Los bombardeos provocaron la muerte del líder de la república islámica, el ayatolá Ali Khamenei.

Ante este ataque, la Selección iraní oficializó su retiro del Mundial 2026 y la decisión fue comunicada por la Federación local y ya fue elevada a la FIFA, que deberá resolver qué seleccionado ocupará su lugar en la competencia.

“Con lo que ha pasado... y con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos esperar con ilusión el Mundial, pero son los dirigentes deportivos los que deben decidir al respecto”, indicó Mehdi Taj, presidente de la Federación. El equipo iraní integra el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto y disputará toda la fase de grupos en territorio estadounidense.

Selección Irán

Donald Trump ya había puesto una restricción a los turistas iraníes para ingresar al territorio norteamericano cuando dispuso una serie de restricciones de viaje, a excepción de la delegación que vaya a participar de la competencia.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una ordenanza a sus consulados para suspender la emisión y el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países seleccionados. La medida afecta a naciones ya clasificadas como, además de Irán, a Argelia, Brasil, Colombia, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Haití, Jordania, Marruecos, Senegal, Túnez, Uzbekistán y Uruguay.

A 100 días del Mundial 2026, qué pasará si Irán se retira de la competencia

El reglamento de competición del Mundial 2026 establece multa millonaria en caso que una Selección clasificada se retire de la competencia. De acuerdo al artículo 6, si anuncia su retirada con más de 30 días de antelación al comienzo del torneo, la Comisión Disciplinaria le impondría una multa, como mínimo, de 250.000 francos suizos (323.730,60 dólares). Y si renuncia con menos de 30 días de antelación, la multa será como mínimo de 500.000 francos suizos (647.712 dólares). Además, la Federación Iraní debería reembolsar todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación de su Selección.

Si Irán finalmente no va, el apartado 6.7 del reglamento indica que “si una Federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra”.

Ante este panorama, la mejor Selección posicionada para sustituirla sería Irak por ser el líder en el ranking asiático y por eso logró el cupo para jugar la repesca internacional, el próximo 31 de marzo contra el ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam.