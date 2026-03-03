3 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump anunció que cortará "todo trato comercial" con España porque le negó el uso de bases militares

El presidente de Estados Unidos calificó de "aliado terrible" al país europeo y aseguró que podrían "volar y utilizar" las bases sin autorización española.

Por
Pedro Sánchez y Donald Trump.

Donald Trump anunció este martes en conferencia de prensa que cortará "todo trato" con España porque ha sido "un aliado terrible". El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, le negó a Estados Unidos la utilización de las bases de Rota y Morón para la guerra con Irán.

Donald Trump ponderó el poder armamentístico de Estados Unidos.
La advertencia de Donald Trump a Irán: "Estados Unidos está abastecido y listo para ganar a lo grande"

El mandatario norteamericano precisó que le pidió al secretario del Tesoro, Scott Bessent, "cortar todas las negociaciones con España". "Vamos a cortar todo el trato con España, no queremos tener nada que ver con ellos", reiteró el empresario ante la prensa en la Casa Blanca.

Trump aseguró que España no tiene nada que necesiten, definió al país como "un pueblo fantástico, pero que tiene unos dirigentes terribles" y sobre las bases militares deslizó: "Nadie nos va a decir que no las usemos". "Podemos usar sus bases si queremos", consideró el presidente.

"Podemos volar y utilizarlas, no tenemos que pedir permiso, pero creo que están siendo muy poco amigables", insistió el jefe de Estado que ya bombardeó Venezuela e Irán para capturar y asesinar a sus líderes, respectivamente.

Al cierre de esta nota, Sánchez todavía no le había contestado la amenaza de consecuencias económicas por su decisión soberana.

El reclamo de Donald Trump a Pedro Sánchez por el presupuesto de la OTAN

El dos veces presidente de Estados Unidos también le reclamó a España que se haya negado a incrementar el porcentaje de PBI invertido en defensa por parte de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

"Fueron el único país que no aceptaron subir el 5% del gasto", señaló y sentenció: "Querían mantenerlo en 2% y ni siquiera lo pagan". España ha reiterado su compromiso de avanzar hacia el objetivo del 2% del PIB, pero considera que un 5% queda fuera de los compromisos formales de la Alianza Atlántica y es presupuestariamente inviable.

