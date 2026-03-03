Donald Trump anunció que cortará "todo trato comercial" con España porque le negó el uso de bases militares El presidente de Estados Unidos calificó de "aliado terrible" al país europeo y aseguró que podrían "volar y utilizar" las bases sin autorización española. Por + Seguir en







Pedro Sánchez y Donald Trump.

Donald Trump anunció este martes en conferencia de prensa que cortará "todo trato" con España porque ha sido "un aliado terrible". El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, le negó a Estados Unidos la utilización de las bases de Rota y Morón para la guerra con Irán.

El mandatario norteamericano precisó que le pidió al secretario del Tesoro, Scott Bessent, "cortar todas las negociaciones con España". "Vamos a cortar todo el trato con España, no queremos tener nada que ver con ellos", reiteró el empresario ante la prensa en la Casa Blanca.

Trump aseguró que España no tiene nada que necesiten, definió al país como "un pueblo fantástico, pero que tiene unos dirigentes terribles" y sobre las bases militares deslizó: "Nadie nos va a decir que no las usemos". "Podemos usar sus bases si queremos", consideró el presidente.

Al cierre de esta nota, Sánchez todavía no le había contestado la amenaza de consecuencias económicas por su decisión soberana.