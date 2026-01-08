8 de enero de 2026 Inicio
Estados Unidos anunció su plan para reactivar la producción petrolera de Venezuela

Washington adelantó que retirará parcialmente las sanciones económicas que pesaban sobre el país caribeño, para permitir la venta y el transporte de crudo y derivados a los mercados internacionales. También habrá mecanismos de control financiero.

Estados Unidos controlará la producción de petróleo de Venezuela.
Delcy Rodríguez, presidente encargada de Venezuela.
Según informaron desde Washington, la flexibilización está centrada en el sector energético y apunta a reactivar la comercialización de petróleo venezolano bajo estrictos mecanismos de control financiero. El Departamento de Energía de Estados Unidos explicó que las operaciones comenzaron de manera inmediata con una primera fase que contempla la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo.

Estas transacciones, de acuerdo con el comunicado oficial, "continuarán de manera indefinida", siempre que se realicen por canales autorizados y compatibles con la legislación estadounidense y los criterios de seguridad nacional.

Estados Unidos tendrá una fuerte injerencia en el sector petrolero de Venezuela.

Estados Unidos precisó que todos los fondos obtenidos por la venta de petróleo y productos derivados serán depositados inicialmente en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos internacionales de primera línea, para garantizar la "trazabilidad, legitimidad e integridad de los recursos".

Además del sector petrolero, el acuerdo incluye compromisos vinculados a la infraestructura eléctrica venezolana, un factor crítico para la producción energética.

El Departamento de Energía señaló que la red eléctrica del país se encuentra en condiciones precarias y que la generación nacional cayó más de un 30% en los últimos años. Funcionarios estadounidenses indicaron que trabajarán en la mejora del sistema eléctrico, al considerarlo indispensable para sostener cualquier recuperación económica y energética.

Donald Trump aseguró que la intervención en Venezuela puede durar años

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que la intervención en Venezuela puede extenderse durante varios años, al ser consultado en una entrevista publicada por The New York Times: "Solo el tiempo dirá".

En detalle, el entrevistador le consultó al republicano si la supervisión norteamericana se extendería, seis meses, un año o más, a lo que respondió: "Yo diría que mucho más tiempo".

"La reconstruiremos de una forma muy rentable", aseguró. Más allá del tiempo, el republicano también reveló como continuará la misión estadounidense en Venezuela y la producción del petróleo: "Vamos a usar petróleo y vamos a sacar petróleo. Estamos ‍bajando los precios del petróleo, y vamos a estar dando dinero a Venezuela, que necesita desesperadamente".

Además, el mandatario también volvió a dejar un guiño para la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y aseguró que se está "llevando muy bien" con su gobierno. "Nos están dando todo lo que consideramos necesario", sentenció.

Donald Trump adelantó cómo será el futuro próximo de Venezuela.

Por otro lado, según detalló el mandatario a través de su red social Truth, esta medida posiciona a Washington como principal socio comercial de Caracas, una determinación que calificó como "una decisión sabia y algo muy bueno para el pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos".

El acuerdo contempla la importación de una amplia gama de suministros que incluye productos agrícolas, medicamentos y dispositivos médicos de origen estadounidense. Asimismo, el pacto prevé la compra de equipos especializados para la rehabilitación de la infraestructura eléctrica y las instalaciones energéticas venezolanas, sectores severamente afectados por la crisis interna de ese país.

