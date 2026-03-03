Ricky Martin anunció su fecha en Rosario: cuándo toca y cuánto salen las entradas El ícono del pop latino se presentará en el Autódromo de Rosario con su tour internacional "Ricky Martin Live 2026", cuatro días antes de su show en Buenos Aires. + Seguir en







El artista puertorriqueño tiene 54 años.

El artista puertorriqueño Ricky Martin confirmó su show en la ciudad de Rosario, en su regreso a la Argentina tras tres años de ausencia. El ícono del pop latino se presentará en el Autódromo Municipal, el mismo escenario en el que cantó por última vez con la gira sinfónica, como parte de su tour por Latinoamérica que incluye varias fechas en el país.

El cantante, que ya arrasó con la venta de entradas en CABA, donde se presentará el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, aseguró su presencia en Rosario el próximo martes 14 de abril como parte de su gira internacional, que también contempla presentaciones el Paraguay y Uruguay.

ricky martin entradas El setlist está pensado como un viaje emocional y festivo por lo mejor de su inmenso repertorio musical: desde los himnos pop que lo llevaron a la fama mundial como Livin’ la vida loca, She bangs, The cup of life y María, pasando por clásicos románticos como Fuego de noche, nieve de día, hasta los éxitos más recientes que dominan las pistas de baile como Vente pa' ca y La mordidita.

La producción de Ricky Martin Live 2026 fue diseñada meticulosamente para potenciar la experiencia del público al máximo nivel. El show cuenta con iluminación de última generación y visuales inmersivos, respaldados por una banda en vivo y un cuerpo de siete bailarines en una propuesta multisensorial.

Cómo conseguir las entradas para ver a Ricky Martin en Rosario Las entradas saldrán a la venta el jueves 5 de marzo a las 10 con la preventa exclusiva del banco Santander y se podrán adquirir en seis cuotas sin interés. Una vez finalizada, se abrirá la venta general a través de TurboEntrada y presencialmente en la boletería del Metropolitano y en Mitre 737.