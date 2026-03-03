IR A
IR A

Ricky Martin anunció su fecha en Rosario: cuándo toca y cuánto salen las entradas

El ícono del pop latino se presentará en el Autódromo de Rosario con su tour internacional "Ricky Martin Live 2026", cuatro días antes de su show en Buenos Aires.

El artista puertorriqueño tiene 54 años.

El artista puertorriqueño tiene 54 años.

El artista puertorriqueño Ricky Martin confirmó su show en la ciudad de Rosario, en su regreso a la Argentina tras tres años de ausencia. El ícono del pop latino se presentará en el Autódromo Municipal, el mismo escenario en el que cantó por última vez con la gira sinfónica, como parte de su tour por Latinoamérica que incluye varias fechas en el país.

Ricky Martin vuelve a Argentina.
Te puede interesar:

Ricky Martin vuelve a la Argentina: cuándo toca y cuánto salen las entradas

El cantante, que ya arrasó con la venta de entradas en CABA, donde se presentará el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, aseguró su presencia en Rosario el próximo martes 14 de abril como parte de su gira internacional, que también contempla presentaciones el Paraguay y Uruguay.

ricky martin entradas

El setlist está pensado como un viaje emocional y festivo por lo mejor de su inmenso repertorio musical: desde los himnos pop que lo llevaron a la fama mundial como Livin’ la vida loca, She bangs, The cup of life y María, pasando por clásicos románticos como Fuego de noche, nieve de día, hasta los éxitos más recientes que dominan las pistas de baile como Vente pa' ca y La mordidita.

La producción de Ricky Martin Live 2026 fue diseñada meticulosamente para potenciar la experiencia del público al máximo nivel. El show cuenta con iluminación de última generación y visuales inmersivos, respaldados por una banda en vivo y un cuerpo de siete bailarines en una propuesta multisensorial.

Cómo conseguir las entradas para ver a Ricky Martin en Rosario

Las entradas saldrán a la venta el jueves 5 de marzo a las 10 con la preventa exclusiva del banco Santander y se podrán adquirir en seis cuotas sin interés. Una vez finalizada, se abrirá la venta general a través de TurboEntrada y presencialmente en la boletería del Metropolitano y en Mitre 737.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luciano Castro tiene decidido retomar las grabaciones de una serie de Sebastián Ortega

¿Nueva vida? Le dieron el alta a Luciano Castro, pero deberá continuar su rehabilitación

últimas noticias

play
Duván Vergara, en 2 ocasiones, y Santiago Solari sellaron el 3 a 0 de Racing ante el Decano.

Racing superó 3-0 a Atlético Tucumán de visitante y se acomodó en la zona de clasificación

Hace 12 minutos
Irán es el foco de los ataques, pero las consecuencias se expanden en toda la zona.

Crece el conflicto en Medio Oriente: ya hay 13 países afectados y EEUU reconoce que podría durar semanas

Hace 14 minutos
La víctima fue identificada como Mauro Macrillanti.

Tragedia en Entre Ríos: un empresario avícola murió tras volcar con su auto en la Ruta 12

Hace 23 minutos
Fabián Cubero y Nicole Neumann enfrentados, una vez más, por la celebración de cumpleaños de su hija Allegra. 

Fabián Cubero, furioso con Nicole Neumann por la fiesta de 15 de su hija: "No era lo acordado"

Hace 26 minutos
play
Para ser libre, hay que ser temido, amenazó el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Guerra en Medio Oriente: Francia anunció el despliegue de un portaaviones nuclear

Hace 31 minutos