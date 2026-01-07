7 de enero de 2026 Inicio
La Casa Blanca subió la tensión con Venezuela: "Sus decisiones seguirán dictadas por Estados Unidos"

La vocera del Gobierno de Donald Trump, Karoline Leavitt, afirmó que la administración continúa "manteniendo una estrecha coordinación con las autoridades interinas", después de la detención de Nicolás Maduro.

Karoline Leavitt, vocera del Gobierno de Estados Unidos.

El presidente estaounidense realizó el anuncio a través de la red social Truth.
En una conferencia de prensa, Leavitt remarcó el rol del gobierno de Donald Trump sobre el país caribeño: "En este momento tenemos la máxima capacidad de presión sobre las autoridades interinas de Venezuela. Seguimos manteniendo una estrecha coordinación con las autoridades interinas, y sus decisiones van a seguir estando dictadas por los Estados Unidos de América".

En tal sentido, señaló el destino del petróleo entregado por Venezuela a Estados Unidos. "Todos los ingresos provenientes de la venta de crudo venezolano y productos serán depositados primero en cuentas controladas por Estados Unidos, en bancos reconocidos internacionalmente, para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos, y esos fondos serán distribuidos en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano", marcó.

Donald Trump supervisando operación militar Venezuela - Nicolás Maduro
Donald Trump supervisa el arresto de Nicolás Maduro.

Donald Trump supervisa el arresto de Nicolás Maduro.

En tanto, los dichos de Leavitt se produjeron después de que Rodríguez marcara distancia con la administración republicana, tras los dichos de Trump en el marco del arresto de Maduro. "El Gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela", había advertido la vicepresidenta interina del país caribeño.

"Venezuela ha demostrado al mundo de lo que estamos hechos, que hemos crecido en fortaleza y espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, mi destino no lo decide sino Dios. Así que venezolanos sigamos trabajando para que este 2026 podamos decir al cierre, hemos cumplido como país en unión nacional", agregó en esta línea.

Estados Unidos reveló sus tres fases para Venezuela: "El primer paso es la estabilización, no queremos el caos"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, detalló las etapas que se llevarán adelante en Venezuela, después de la intervención militar en ese país para detener al expresidente Nicolás Maduro, en el marco de la acusación contra el líder del régimen chavista por narcoterrorismo.

En una conferencia de prensa, Rubio remarcó que la primera etapa en Venezuela será la normalización: "Les vamos a describir el proceso que se va a llevar adelante, un proceso que tendrá tres etapas en Venezuela y ahora paso a describírselos: el primer paso será la estabilización del país. No queremos que descienda al caos y parte de esa estabilización, y entendemos que tenemos la mayor ventaja posible para hacerlos, es nuestra cuarentena (marítima)".

En tal sentido, se refirió a la entrega de petróleo de parte de Venezuela a Estados Unidos, anunciada por el presidente del país norteamericano, Donald Trump. "Hoy fueron incautados otros dos barcos. Estamos a punto de ejecutar un acuerdo para tomar todo el petróleo que está en Venezuela y no pueden mover por nuestro bloqueo y nuestras sanciones. Vamos a tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo", expresó.

"Vamos a venderlo a precio de mercado, con los descuentos que recibía Venezuela, y ese dinero será manejado de forma que nosotros controlemos su uso para que beneficie al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen. Así que nos sobran ventajas para movernos en el frente de la estabilización", agregó en esta línea.

