Joaquín Levinton presentó nuevo disco y una línea de alfajores con un nombre muy particular El líder de Turf reapareció con buena salud y sorprendió al revelar su nuevo proyecto culinario. Un momento viral del artista en MasterChef se transformó en estrategia de marketing.







Joaquín Levinton, reapareció con buena salud y sorprendió al revelar su nuevo proyecto culinario. Su paso por las cocinas de MasterChef Celebrity no solo le regaló uno de los momentos más virales en redes sociales, sino que también lo inspiró para lanzarse al mundo gastronómico con una propuesta propia: "Pescado Raúl", la escena que se volvió meme ahora es un alfajor.

El líder de Turf visitó el programa radial de Bebe Contepomi en Mega 98.3, donde no solo habló de su nuevo proyecto musical como solista, sino que también sorprendió con un emprendimiento gastronómico muy particular. Con su característico humor y una dosis de ingenio en el marketing, presentó el alfajor “Pescado Raúl”, un producto que combina la singularidad de su personalidad con la intención de dejar huella en el mercado.

La propuesta, nacida de su paso por MasterChef Celebrity, busca unir música, entretenimiento y gastronomía en una marca que ya despierta curiosidad y simpatía entre sus seguidores. Según Levinton, el nuevo proyecto culinario tendrá dos versiones: una cubierta con chocolate blanco y otra con chocolate negro, ambas con relleno de dulce de leche. Aunque todavía no se confirmaron fechas exactas de lanzamiento al mercado, puntos de venta ni precio, el músico adelantó que en breve estará disponible en distintos lugares del país.

El anuncio del alfajor coincide con la presentación de Yo soy Joaquín, su primer trabajo como solista integrado por nueve canciones. Este proyecto marca una nueva etapa en su carrera, al mostrarlo fuera de Turf, la banda con la que construyó gran parte de su identidad artística. Aun así, conserva el espíritu lúdico y desenfadado que lo caracteriza, un sello personal que ahora también trasladó al terreno gastronómico, fusionando música, humor y creatividad en una propuesta tan singular como él.

Cómo nació el Pescado Raúl La historia se remonta a 2021, cuando el líder de Turf se convirtió en sensación gracias a su participación en MasterChef Celebrity. En una de sus preparaciones, bautizó con el nombre de “Raúl” a un pescado que utilizó en la cocina, en un gesto espontáneo al ser increpado por el jurado Germán Martitegui. El blooper rápidamente se viralizó en redes sociales y se transformó en meme, convirtiéndose en uno de sus momentos más recordados.

"Me parecía que sacar un disco solamente era poco. Así que dije vamos a sacar un disco y un alfajor. Van a salir en todo el país", explicó Joaquín sobre el emprendimiento que inició de la mano de una reconocida marca de golosinas.